El 51% de los canarios no encuentra una casa que puedan pagar

Así lo demuestra el V Estudio Casaktua La demanda de vivienda en España. 2019, ¿el año de la estabilización del sector? , que refleja que los canarios que tienen previsto mudarse a corto o medio plazo no encuentran nada que puedan asumir económicamente (51%) o que se adapte a sus necesidades (46%).

El ahorro medio para la compra de vivienda en esta región es de 87.110 €

Según el informe, a nivel nacional existen las mismas barreras. Los españoles que buscan nuevo inmueble no localizan la vivienda que necesitan (46%) o que sean capaces de pagar (44%). De hecho, este último hándicap ha aumentado 8 puntos en el último año y está especialmente presente en el caso del alquiler: el 58% de los que se trasladan a régimen de arrendamiento reconoce que este está siendo uno de los principales desafíos, frente al 37% de los que optan por comprar.

Este argumento también es utilizado por aquellos canarios que no están en búsqueda de un inmueble y que, tal y como reconocen, no están a gusto con su vivienda actual. El 57% (47% nacional) afirma que no se cambia de residencia por una cuestión económica.

De cara al futuro, el 87% del total de los encuestados en las Islas Canarias cree que el coste del alquiler y de la compra (88%) seguirá incrementándose. Unos porcentajes similares a la opinión general en España (88% en ambos casos).