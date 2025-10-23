La demanda de casas crece un 43% en un año en Canarias, el 80% nacionales El aumento poblacional sigue generando la necesidad de inmuebles, lo que unido a la escasez, provoca una subida de los precios

La emergencia habitacional de Canarias sigue en los últimos meses una misma fórmula. Un estancamiento de la oferta, un incremento de la demanda motivado por el incipiente crecimiento poblacional, que tensiona el mercado y causa que los precios sigan repuntando mes tras mes.

Según el portal inmobiliario Tecnocasa, el total de solicitudes de compra de vivienda en el archipiélago se ha disparado en los últimos años, alcanzando en septiembre de 2025 la cifra de 10.269 solicitudes creciendo un 43% respecto a 2024, cuando hubo 7.176 y un 214% más que en 2023 cuando se registraron 3.269.

Según datos del Grupo Tecnocasa, desde mayo, la oferta de viviendas a la venta en las islas está por debajo de años anteriores, lo que está contribuyendo a que los precios hayan subido más de un 5%de media en el archipiélago.

Crecimiento poblacional

La población de Canarias sigue creciendo a pasos agigantados, con la llegada de extranjeros como la principal responsable. Según el análisis del mercado inmobiliario de Tecnocasa, la está previsto que la población aumento en casi 140.000 personas en los próximos cinco años, lo que provocaría la necesidad de crear 74.824 hogares en las islas, una cifra muy por encima de las viviendas que se previsiblemente se construirán en ese tiempo. Ello provocará un aun mayor tensionamiento del mercado inmobiliario y precios todavía menos accesibles para la población residente.

Según revela el estudio, la población extranjera de Canarias pasará de 538.187 personas en 2025 a aproximadamente 687.015 en 2030, un aumento del 27,65%, mientras que la población de nacionalidad española se coloca ligeramente a la baja, con 10.000 personas menos.

En la procedencia de los compradores, ambas provincias muestran comportamientos similares, con sus propios residentes encabezando las adquisiciones y la población extranjera en segundo lugar. Les siguen compradores de grandes ciudades como Barcelona, Madrid o Bilbao.

Con relación al dinamismo inmobiliario en Canarias en 2025 vemos que esta región tiene un dinamismo del 2,75, por debajo de la media nacional (que es de 3 ventas cada 100 viviendas). Si acotamos un poco más el territorio, la provincia canaria más dinámica es Las Palmas, con 2,98 ventas cada 100 viviendas, seguida de Santa Cruz de Tenerife (2,53). Por su parte, las poblaciones más dinámicas en segunda mano son San Bartolomé de Tirajana, Adeje y La Oliva.

