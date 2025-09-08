Compartir casa, más caro que nunca: alquilar una habitación cuesta 510 euros de media, el doble que hace una década

Misión imposible. La imparable escalada de los precios de la vivienda ha provocado que alquilar una casa en solitario sea un auténtico lujo que muy ... pocos se pueden permitir. Compartir piso se ha convertido, para muchos, en la única opción para independizarse del hogar familiar. Pero incluso esta alternativa es in viable en muchos casos, con precios que, de media, superan los 510 euros en España.

Así lo reflejan las estadísticas del portal Fotocasa, donde la búsqueda de pisos compartidos se ha disparado en los últimos años pese al incremento vertical de los precios de las habitaciones. La cifra media de ese alquiler implica prácticamente duplicar los 262 euros que se pagaban de media por una habitación hace justo una década, cuando el portal inmobiliario inició sus estadísticas. Y es la más elevada desde que existe este registro. Es decir, los inquilinos nunca habían pagado tanto por un espacio tan reducido.

En solo un año, el precio de una habitación se ha disparado casi un 10%. «Los datos de las principales ciudades indican saturación: que en Barcelona no exista ya oferta por debajo de esa cifra y que en Madrid algunos barrios superen los 600 euros evidencia una pérdida de accesibilidad sin precedentes; estas cifras son una clara señal de alerta: estamos ante el inicio de una precarización residencial estructural», explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, en el informe publicado este lunes.

La Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid son las regiones donde más ha subido el precio de una habitación en los últimos diez años. Si se toma como referencia los últimos cinco, es País Vasco el que lidera la subida acumulativa con un 66,5%, seguido de la Comunitad Valenciana con un 60,6 %, según el documento. Y ya son cuatro las comunidades con un precio por encima de la media española: Cataluña, con 618 euros al mes por habitación, seguida de Madrid (585 euros), País Vasco (583 euros) y Baleares (558 euros). Extremadura es la más barata con 251 euros, según Fotocasa Research.

Las cifras son demodeloras. Y el problema es que los principales demandantes de alquiler siguen siendo los más jóvenes, con sueldos inferiores y que ahora observan como la renta de un piso supone incluso más que una hipoteca, a la que tampoco pueden acceder por la escasa capacidad de ahorrar para la entrada de la vivienda.

Bajo ese escenario, el Consejo de la Juventud de España calculaba en un reciente informe que un 87% de los jóvenes que logran emanciparse (casi nueve de cada 10) lo hacen compartiendo casa para reducir gastos, con una media de tres o cuatro personas por hogar.

Ferrán Font, director de estudios de Pisos.com, otro de los portales inmobiliarios donde se ha detectado esta tendencia, apunta a que «la brecha generacional se agranda, ya que la desigualdad salarial fruto de la precarización laboral ofrece una realidad inmobiliaria difícil de asumir para la población por debajo de 30 años». «Alquilar en solitario es, a día de hoy, un lujo en las principales capitales de provincia», asegura. »Antes, vivir de alquiler permitía ahorrar para, transcurridos unos años, dar el paso hacia la compra, algo que ahora es imposible«, insiste.

Aunque son los principales damnificados, el problema no es solo para los jóvenes. Según datos de Sociedad de Tasación, el porcentaje de propietarios en el rango de edad de entre 30 y 44 años se ha derrumbado del 73% al 53% desde 2006. Y el número de familias que se ve obligada a compartir casa se ha disparado un 13% en apenas cinco años, casi el doble de lo que crecieron los hogares unipersonales (un 7% en el mismo periodo de 2015-2020, últimos datos disponibles).