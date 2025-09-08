Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un cartel de alquiler de una vivienda en Madrid. Efe

Compartir casa, más caro que nunca: alquilar una habitación cuesta 510 euros de media, el doble que hace una década

La subida de precios dificulta esta alternativa para los que no pueden independizarse en solitario, con ciudades como Barcelona donde ya no existe oferta por debajo de esa cifra

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:16

Misión imposible. La imparable escalada de los precios de la vivienda ha provocado que alquilar una casa en solitario sea un auténtico lujo que muy ... pocos se pueden permitir. Compartir piso se ha convertido, para muchos, en la única opción para independizarse del hogar familiar. Pero incluso esta alternativa es in viable en muchos casos, con precios que, de media, superan los 510 euros en España.

