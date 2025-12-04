Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, durante el inicio de las obras de un parque de vivienda asequible en Zaragoza. Efe

Casa 47: la nueva empresa estatal de vivienda ofrecerá alquileres asequibles de hasta 75 años

Un año después de su anuncio, el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la entidad que sustituirá al Sepes

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:01

Comenta

Un año después del anuncio para su creación a bombo y platilo, el Ministerio de Vivienda presentó este jueves de forma oficial la empresa pública ... que se encargará de construir y gestionar viviendas de alquiler asequible, nutriéndose además de pisos y suelos de la Sareb (tras la transferencia de 40.000 casas y 2.400 suelos del 'banco malo'), a los que se sumarán 6.000 inmuebles de entidades como INVIED, ADIF, SIEPSE, Muface o Patrimonio Nacional, entre otros.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El presunto pederasta Kenneth V. V. ingresa en Juan Grande protegido y con protocolo antisuicidio
  2. 2 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  3. 3 Un pequeño municipio de 1.000 habitantes duplica los vecinos extranjeros y se sitúa a la cabeza de Canarias
  4. 4 Instalan una pasarela elevada de 75 metros sin avisar en Las Palmas de Gran Canaria por Navidad
  5. 5 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  6. 6 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  7. 7 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  8. 8 La calima viene para quedarse: la Aemet advierte sobre el puente de diciembre en Canarias
  9. 9 Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre
  10. 10 El actor británico Jude Law rueda en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Casa 47: la nueva empresa estatal de vivienda ofrecerá alquileres asequibles de hasta 75 años

Casa 47: la nueva empresa estatal de vivienda ofrecerá alquileres asequibles de hasta 75 años