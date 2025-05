Visocan negocia con Hacienda abrirse al crédito privado para acelerar la construcción de vivienda

Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 3 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La empresa pública Visocan, clave en el objetivo que se ha marcado el Gobierno de Canarias de tratar de paliar el déficit de viviendas en el archipiélago y dar respuesta a la demanda social de las islas, negocia con la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias la posibilidad de abrir esta sociedad al endeudamiento y los créditos de entidades privadas, como forma de acelerar la construcción de pisos.

Los responsables de Visocan han mantenido varios encuentros con la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, que es la que tiene la última palabra. Asián debe autorizar este endeudamiento al ser Visocan una empresa reclasificada por la Intervención General del Estado (IGAE) dentro del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) y estar sujeta a estrictos controles, según indican fuentes próximas.

Esta apertura al crédito privado supondría numerosas ventajas. Para empezar permitiría planificar y multiplicar la creación de vivienda pública y además, con el cobro de los alquileres de las viviendas Visocan podría pagar de forma holgada las cuotas de esos préstamos.

Ir a financiación externa permite dos cosas: cumplir con la función pública y dar servicio al ciudadano con fondos privados, generando un flujo de caja positivo e incluso con superávit neto (tras descontar elementos como la morosidad y los gastos generales). «La otra fórmula es consumir recursos públicos del presupuesto de la comunidad que no tiene sentido desde el punto de vista contable. Es genial porque no hay que devolverlo pero a nivel de resultados no es sostenible ni puede funcionar como debe», indican fuentes próximas.

La primera línea de financiación sobre la que se está trabajando es un crédito al Banco Europeo de Inversiones (BEI) por 70 millones de euros sobre los que el Gobierno de Canarias aportará otros 30 para llegar a una inversión total de 100 millones, que permitirán la construcción de casi 850 viviendas y en todas las islas. En las reuniones que se han mantenido el BEI plantea unas condiciones «ultracompetitivas» que pasan por un tipo de interés del entorno del 3% a 30 años. Eso sí, todo está pendiente de la autorización de la consejera de Hacienda, Matilde Asián.

Representantes del BEI ya estuvieron en Canarias en febrero y ahora en mayo está previsto que regresen para conocer de cerca el proyecto a financiar. Uno de los requisitos del BEI para dar el alto volumen de dinero previsto es que las viviendas a construir tienen que cumplir una serie de parámetros de eficiencia energética difíciles de cumplir en una región donde no se instala calefacción. Este 'pero' se ha compensado con un proyecto de 'agua gris' en estas viviendas, de forma que las aguas de la ducha y el lavabo del baño se reutiliza para inodoros y baldeo de zonas comunes, según estas fuentes.

Visocan tiene suelo público -entre finalista y urbanizable- para construir en torno a 5.000 viviendas pero necesita el crédito para ponerlas en marcha. La demanda actual de las islas está cifrada en unas 50.000. Actualmente en ejecución esta empresa pública tiene en torno a 700 viviendas.

El consejero de Obras Públicas y Vivienda de Canarias, Pablo Rodríguez, es uno de los artífices de este convenio con el BEI en su empeño por poner vivienda pública en el mercado que dé respuesta a las demandas de Canarias. Asimismo, el presidente del Cabildo de La Gomera y diputado de ASG, Casimiro Curbelo, aboga desde hace tiempo por que el Gobierno de Canarias apruebe el endeudamiento a Visocan. «Hay que tomar ya esta decisión. Es prioritario y el Gobierno está dejando pasar el tiempo de forma injustificada cuando saben que es fundamental para construir vivienda pública», ha señalado Curbelo en varias ocasiones.

Como apuntan fuentes próximas, ir al endeudamiento permitirá a Visocan planificar con tiempo y no depender cada año de los fondos del presupuesto.