El vino canario en EE UU: de 60 a 200 dólares la botella por los aranceles

L. DEL ROSARIO GONZÁLEZ Las Palmas de Gran Canaria. Miércoles, 19 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Las amenazas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de aumentar los aranceles a los productos europeos llegando hasta el 200% en el caso de los vinos ponen en jaque a la industria vinícola isleña. Una botella cuyo precio ronda los 50 o 60 dólares pasaría a costar 200 de hacerse efectiva el cambio. Sin embargo, Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, pide tranquilidad. «Nos está echando un pulso. Pero quiero trasladar un mensaje de calma, espero que el sentido común prevalezca porque aquí salimos todos perjudicados, también agricultores estadounidenses».

El consejero compareció este martes en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento canario donde el diputado Fancisco Linares García del Grupo Nacionalista Canario (Cca) le preguntó precisamente por las consecuencias que tendrá en los vinos canarios los incrementos de aranceles que quiere imponer el nuevo Gobierno de Estados Unidos.

LA CIFRA 140.000 botellas de vino canario se venden cada año en Estados Unidos, lo que representa una cifra de negocio de 1,2 millones. El 32% de las exportaciones de los caldos isleños tienen como destino ese país.

El 32% de las exportaciones de vino de Canarias tiene como destino el mercado norteamericano. Son unas 140.000 botellas de vino canario cada año, lo que representa 1,2 millones de euros, señaló con preocupación Linares. «Para nuestros bodegueros es importante» esa cifra de negocio «y estos días escuchamos que esos aranceles pueden llegar a un 200%. Eso sería el principio del fin», advirtió.

«Estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre y de amenazas cruzadas que no favorecen a nadie. También China y Canadá. Y uno de los grandes perjudicados es el sector primario y si nos ceñimos a nuestras islas el gran afectado podría ser la industria del vino», admitió Quintero. «El vino que se exporta a Estados Unidos es un vino de autor, un vino gourmet, y Norteamérica es un mercado importantísimo para Canarias porque se le paga bien al bodeguero». A esto se suma, continuó el consejero, «que Canarias handicap añadido» por ser un territorio fragmentado y ultraperiférico. Y de ello se habló en la Conferencia sectorial, dijo Quintero. Y abundó en mantener la «tranquilidad» porque de momento «son amenazas no certezas». No obstante, expresó con preocupación, «si se llevaran a cabo los vinos canarios tendrían dificultades. Nuestro posicionamiento en mercado americano es muy muy positivo, es un vino de alto nivel, un vino de autor, de calidad diferenciada» y aún puede penetrar más, señaló.

Ampliar El presidente de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias, Juan Jesús Méndez Siverio C7

«Inviable» para los productores de las islas

El presidente de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) y DOP Islas Canarias -Canary Wine, Juan Jesús Méndez Siverio, recordó que ya en el anterior mandato del presidente Donald Trump «se impuso un arancel del 25%, que luego eliminó el presidente Biden, pero que estuvo vigente durante dos años». Para hacer frente a esto, señala Méndez, «tomamos medidas compartiendo el impacto económico: sacrificamos un 10% de nuestro beneficio, el importador y distribuidor asumió otro 10%, y el 5% restante se trasladó al producto».

Pero ahora, admite, «enfrentamos un nuevo y complejo desafío con el anuncio de un arancel del 200%. Este cambio haría inviable continuar nuestras actividades en el mercado americano, obligándonos a detener las exportaciones hasta que estas medidas sean revertidas». A su juicio esta línea de actuación de Trump «pone en grave riesgo el posicionamiento que hemos construido con años de esfuerzo y dedicación, y que ha supuesto una inversión considerable para todos los actores involucrados».

Juan Jesús Méndez añade que llevan «17 años trabajando de manera constante e insistente» en el mercado estadounidense lo que les ha permitido «un importante posicionamiento y reconocimiento».

Ampliar El enólogo Jonatan García, de Suertes del Marqués. C7 «Los importadores se verían abocados al cierre», asegura Jonatan García Si Donald Trump cumple sus amenazas y aumenta los aranceles al vino un 200%, no solo se vería afectada Canarias y Europa, sino que los importadores estadounidenses «se verían abocados el cierre», advierte el enólogo Jonatan García, de Suertes del Marqués. «No me asusta» la manaza de Trump, advierte. «No solo es un problema de las bodegas europeas, sino para muchas empresas del sector del vino de allí. Importadores, distribuidores, vinotecas, wine bars, las facturaciones de los restaurantes... La medida es inviable», señala. Los «vinos económicos» que salen de Canarias a Estados Unidos se están vendiendo por 20 dólares, que con los aranceles se irían a 60, y los de 60 o 70 pasarían a 200. «El consumidor optaría por la cerveza», asegura. Suertes del Marqués es «la bodega que más exporta de Canarias a todo el mundo. Llevamos 15 años siendo número uno. Conocemos bien el mercado siempre he optado diversificación», por eso, reconoce, si se cumplen las amenazas «van a haber bodegas que van a tener un gran problema para derivar el vino a otros mercados». En su caso, señala, vende en 40 países y derivaría su producto «a otros países». Según el Observatorio Español del Mercado del Vino, en 2024 Canarias bajo el número de litros vendidos al exterior en un 23,9%, sin embargo, el precio de cada litro vendido aumentó un 43,5%. «Estamos viendo que el consumo de mercado de vinos de cierto nivel de precio esta subiendo bastante en Canarias. Esto hace 10 años no se veía. Consumo de vino canario en la alta restauración. Y está pasando en muchos países, también en España. Tenemos que hacer vinos de mayor calidad», explica.