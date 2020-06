¿Viaja solo o acompañado?

María Gallego tiene 34 años y nunca ha viajado sola. «No me llama la atención», dice. Por eso siempre organiza viajes con su familia, su pareja o sus amigos. «Me gusta compartir esos momentos y vivencias con ellos. Hacerlo sola sería una experiencia diferente, pero por ahora no creo que me anime», declara esta madrileña que, además, se considera una persona introvertida y afirma que ir con alguien a conocer mundo le ayuda a ser «más lanzada».

Javier Solana es de León, aunque vive en el extranjero, y tiene casi la misma edad que María (32) pero, a diferencia de ella, ha viajado mucho solo. Asia ha sido el continente que más ha visitado en solitario: la provincia de Sinkiang (al oeste de China), Kirguistán, Kazajistán, Tayikistán o Uzbekistán han sido algunos de sus destinos. También ha estado varias veces en Irán, un país que le fascina. De hecho, su paso por él le llevó a escribir un libro, ‘El vientre de las granadas’ (Eolas Ediciones). El principal motivo que le ha llevado a realizar todos estos viajes solo ha sido «el deseo de ponerme a prueba y demostrarme que puedo sobrevivir en un entorno extraño, donde las costumbres son muy distintas y se habla una lengua que no conozco», expresa.

Para él, además, viajar solo te da más libertad y te abre muchas puertas. «Creo que así es más sencillo entablar relaciones con la gente local. Si sienten curiosidad por tu presencia, les resultará más fácil acercarse a una sola persona que a un grupo». Aunque reconoce que este tipo de viaje no es para todo el mundo. «Puede ser muy duro. El apoyo que te brinda la compañía es muy diverso: emocional, moral, logístico. Viajando solo dependes de ti mismo y de la voluntad de un extraño a ayudarte si lo necesitas. Eso te enseña dos cosas muy valiosas: a creer en ti y a apreciar que casi siempre dependes de alguien».