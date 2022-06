El sur de Gran Canaria celebra «orgulloso» el regreso del turismo

Yasmely Solís, empleada de 'Supermarket Souvenirs' en Playa del Inglés. / j. c. a.

«Lo que más vendo son souvenirs y bebidas»

Yasmely Solís, empleada de la tienda 'Supermarket souvenis' en la avenida de Playa del Inglés, se muestra muy contenta con el aumento de las visitas por parte de los turistas y visitantes en estos últimos meses. «La entrada de turistas a la tienda ha sido un constante desde abril. No tiene nada que ver a como estaba esto hace un año. Ahora no paro de vender souvenirs y bebidas», dijo.

La subida de los costes a causa de la inflación también le ha supuesto todo un reto a la hora de gestionar los pedidos. «Algunos proveedores han subido el precio de los artículos. Hemos tenido que organizarnos para no elevar mucho los importes, si no la gente no te compra».