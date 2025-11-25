Velocidad de crucero en el Plan de Acción de Economía Circular

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:03 Compartir

La economía circular no es una opción, sino una oportunidad para transformar Canarias en un territorio más competitivo y sostenible». En esos términos se manifestó este lunes el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, durante la celebración del Circular Monday, la jornada internacional orientada a la promoción de alternativas reales al boom del consumo compulsivo que se produce con motivo del Black Friday. En el evento celebrado en Tenerife, con presencia de agentes del mundo económico y de la actividad académica e institucional, el consejero agregó que «ese cambio empieza con decisiones concretas, respaldadas por instituciones, empresas y ciudadanía»

Este Circular Monday, la Consejería hizo balance de las principales líneas del Plan de Acción de Economía Circular 2024-2026, cuyo objetivo es la transición del modelo económico canario hacia sistemas con menor generación de residuos y más sostenibles. El papel de la iniciativa privada es clave, mientras que la administración autonómica se reserva las tareas de coordinación, acompañamiento y apoyo al tejido productivo, con cabildos, ayuntamientos y centros de conocimiento alineados para la transformación necesaria desde un modelo lineal hacia uno circular.

El Plan de Acción del Gobierno «se elabora en sintonía con la Estrategia Canaria de Economía Circular 2030», añadió el consejero, «y lo hace con 20 acciones concretas como pueden ser la creación de una oficina técnica para asesorar a ayuntamientos en sus planes de residuos, la actualización de la Ley de Residuos de Canarias para adaptarla a la normativa europea, el impulso a nuevas plantas de compostaje insulares, fomentar la cogobernanza de esta estrategia, conformando los grupos directivo y asesor para el seguimiento y valoración de las acciones o la puesta en marcha de nuevas herramientas de análisis, formación y acompañamiento al sector productivo».

Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, afirmó por su parte que «avanzar hacia la circularidad es fundamental para garantizar la competitividad de nuestras empresas». En esa línea, dijo que eventos como el Circular Monday «están siendo esenciales para que Canarias acelere su transición ecológica con planificación y visión de futuro».

Manuel Domínguez subrayó que el plan autonómico «marca una hoja de ruta realista y ambiciosa que identifica los retos que tenemos por delante y establece acciones concretas para la gestión de residuos y la eficiencia energética, promoviendo nuevos modelos empresariales basados en la innovación y el aprovechamiento inteligente de los recursos». Además, «la economía circular no es solo un asunto ambiental, sino una oportunidad económica».

La jornada arrancó con las palabras del director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, Ángel Montañés, que abogó por reforzar las alianzas entre administraciones, empresas y centros de conocimiento para avanzar hacia un modelo circular real y operativo.

Uno de los ponentes fue el cineasta David Baute, referente de la industria audiovisual en las islas, quien ofreció una mirada creativa sobre cómo 'narrar' y proyectar una transición circular exitosa en las islas.

Por su parte, la asesora y docente María Ferrer Estévez se centró en el papel del talento joven y la formación en competencias verdes; mientras que el CEO de Laureon, José Fortes, detalló la importancia del capital humano y del fortalecimiento de la industria local como motor de circularidad.

También intervino el rector del Centro de Competencia de Medio Ambiente de Ferrovial Servicios, Vicente Galván, que incidió en los retos que supone implantar modelos circulares en territorios fragmentados y la necesidad de sinergias entre sectores como el agua, la energía y los residuos.

La también ponente Carlota Cruz explicó el valor de los Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAPs) y su adaptación a la especificidad insular.

El evento de este Circular Monday celebrado en Tenerife finalizó con una mesa de debate en la que GF Hoteles, Fundación Ataretaco–Ecatar Canarias y Ayagaures compartieron experiencias reales, en una clara demostración de que la economía circular es viable, replicable y una oportunidad para el tejido productivo de Canarias.

El Circular Monday fue, por tanto, un punto de encuentro para reflexionar sobre el impacto del consumo masivo y evidenciar que hay modelos viables que priorizan la reparación, reutilización y reducción del desperdicio.

