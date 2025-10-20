Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Comisión del Parlamento, en directo: Pedro Pacheco presenta el informe del sector público local de 2022
EFE

Los Veintisiete aprueban el fin de las importaciones de gas ruso para finales de 2027

Los países europeos logran la mayoría cualificada para dar luz verde a la iniciativa, mientras que Hungría y Eslovaquia se quedan solas

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:50

Comenta

El gas ruso dejará de llegar a Europa a finales de 2027. Es la postura que han acordado los países europeos este lunes, en la ... reunión que mantienen los ministros de Energía de los Veintisiete en Luxemburgo. La medida, propuesta en mayo, tiene como objetivo poner fin a los beneficios rusos a través de la venta de gas a Europa, que alimentan la guerra de agresión contra Ucrania y que reclamaban tanto Washington como Kiev. Ahora el Consejo deberá negociar con el Parlamento Europeo para la adopción final de esta iniciativa.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva Ley del Deporte deja vacía la grada Naciente: control de alcoholemia, multa y retirada de abono
  2. 2 Incidentes entre aficionados ultras alteran la calma en Siete Palmas antes del UD Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá
  3. 3 En la locura, la UD Las Palmas es la reina
  4. 4 Peligro en el parque Chona Madera: un árbol de gran tamaño cae durante la madrugada del sábado
  5. 5 Un seísmo de magnitud 3,4 entre Gran Canaria y Tenerife se deja sentir con intensidad 2
  6. 6 El mayor proyecto solar de Gran Canaria suma 37.721 paneles en cinco plantas
  7. 7

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  8. 8 El juez desestima la denuncia por acoso laboral presentada por un bombero de Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 La Aemet da carpetazo a las lluvias en Canarias: todo acabará este día
  10. 10 El Festival Agáldar se aplaza debido a la lluvia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los Veintisiete aprueban el fin de las importaciones de gas ruso para finales de 2027

Los Veintisiete aprueban el fin de las importaciones de gas ruso para finales de 2027