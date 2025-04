Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 6 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

El hólding logístico Romeu, que cuenta con más de 150 años de historia, cerró hace dos semanas la compra de la empresa canaria Gesport Atlantic. Con esta actividad entra de lleno en el negocio de la estiba, que ya realiza en Alicante y Alcanar (Tarragona), y amplía su cartera de servicios. Nacido en Tarragona como consignataria, el Grupo Romeu tiene hoy 4.000 trabajadores en 29 países y factura más de 1.000 millones de euros.

-¿Qué supone para el grupo Romeu la compra de Gesport Atlantic y su entrada en dos terminales en La Luz y Arrecife?

- Esta operación supone devolver la estiba al Grupo Romeu. La estiba siempre estuvo con nosotros, pero no a nivel de gestión. Estábamos a nivel de inversión con lo que venían siendo los antiguos grupos logísticos españoles, que se unían para controlar terminales. Estábamos con los Noatum, los Bergé pero poco a poco nos fuimos saliendo porque se iban vendiendo. En el caso de Noatum, que les acompañados durante muchos años en distintas terminales, se fue vendiendo a Dragados, luego a J.P. Morgan y eran grupos que hablaban de inversiones de miles de millones. Nosotros no estábamos cómodos y nos fuimos saliendo de la estiba. Únicamente seguíamos en Alicante hasta hace poco. A día de hoy retornamos a la estiba con el proyecto de Gesport, un proyecto que desde que me lo presentaron me enamoró. Ya conocía a Fran Naranjo desde hace unos años y conocía la terminal. Con Canarship (consignataria del grupo Romeu) habíamos estado aquí como clientes y al final es un enclave estratégico, tanto la terminal de Lanzarote como la de aquí, de Las Palmas.

'Hub' de trasbordo «Las navieras han descubierto cómo controlar el precio del flete y seguirán pasando por La Luz»

-En Las Palmas hay ya dos terminales de contenedores, ¿qué aportarán ustedes?

- Hay dos competidores directos a nivel de contenedor que son prácticamente monoclientes, uno dedicado a MSC (la terminal Opcsa) y el otro a Boluda (La Luz). Nosotros tenemos esa neutralidad que intentamos siempre ofrecer al mercado. Además somos la única terminal multipropósito, la única que puede mover carga general y trasbordo.

- ¿Qué proyectos tienen para las terminales isleñas?

-Vamos a renovar maquinaría, sobre todo grúas y estamos estudiando otros puertos para ver las ventajas competitivas y ver dónde nos podemos diferenciar frente a los grandes operadores con terminales dedicadas. También le digo que nosotros no vamos a quitar el tráfico a nadie. Nuestra apuesta es atraer nuevos tráficos a Las Palmas y el grupo Romeu tiene la capacidad y la posibilidad de hacerlo. No se trata de crecer quitando a otros por el precio. No buscamos eso.

-Comenta que ustedes son una terminal neutral, ¿cómo les beneficia esto?

-Yo no soy un competidor, no me llamo MSC ni Boluda. Yo no opero un barco que va a competir en las mismas rutas como es su caso porque yo no soy una naviera. Soy un operador, una terminal.

- ¿Dónde preven crecer? ¿En qué actividad? ¿Prevén nuevas rutas y nuevos tráficos?

-Nos tenemos que diferenciar como la principal terminal neutral que existe ahora mismo en el mercado. Los tráficos norte-sur de contenedores van a seguir apoyándose en las islas, principalmente en Gran Canaria por su enclave estratégico. Es igual que con los operadores de plataformas petrolíferas. ¿Por qué paran aquí? Porque es un enclave estratégico. Las islas están a medio camino entre Sudamérica, África, Sudamérica, Europa y Oriente Medio. Cada día estamos viendo los grandes portacontenedores de MSC, que llegan a Las Palmas con 20.000 o 24.000 teus y que llegan desviados por la situación del Mar Rojo. Se han visto obligados a desviarse por Sudáfrica y este enclave cada día empieza a coger mayor protagonismo.

Aranceles «La incertidumbre es la nueva normalidad, lo que tenemos que hacer es ser resilientes»

-Es cierto que el puerto de Las Palmas está teniendo más protagonismo pero esta situación es coyuntural y debido al conflicto bélico.

-Sí pero surgirán otros conflictos. Hemos vivido un periodo de paz pero hoy en día nos estamos encontrando ante una situación de inestabilidad. Y no nos mintamos, el desvío por el Cabo de Buena Esperanza es una gran cosa para los armadores de portacontenedores. El que se les haya alargado los tiempos de tránsito y puedan controlar la oferta y la demanda les ha permitido controlar los precios. Entonces, vamos a seguir viendo que volverán a pasar por el Canal de Suez cuando les convenga y volverán a pasar por el Cabo de Buena Esperanza para controlar la oferta y la demanda. Antes perdían dinero los armadores, ahora han aprendido cómo ganar dinero. El pasar por el Cabo de Buena Esperanza implica que cada naviera en cada servicio tenga que meter dos buques más. Esto implica que que todos sus buques estén operando. De otra forma, o están parados o tienes que bajar fletes para llenarlos. Sus resultados se han multiplicado por ocho o doce.

- Por lo que apunta del puerto de Las Palmas parece que, por fin, tras más de 20 años hablando de 'hub', se va a hacer realidad.

-Yo creo en ello. Creo que MSC está teniendo una apuesta clara por este puerto y creo que otras navieras lo van a hacer Y conforme la isla siga creciendo pues estas navieras seguirán apostando por estos tráficos. Pero no solo esto, es que las navieras internacionales van a seguir mirando a Las Palmas porque va a estar en la hoja de ruta de todos los grandes operadores.

- ¿Están ya en la búsqueda de nuevos clientes para el puerto?

-Sí, estamos preparando una prospección comercial a futuros clientes a los que vamos a empezar a visitar y promocionar el Puerto de Las Palmas y nuestra terminal, tanto a nivel de contenedor como a nivel de offshore y oil and gas.

- En el plan de negocio que tienen diseñado para Gesport, ¿qué crecimiento prevén en el corto plazo?

-En 2026 estimamos un crecimiento del entorno de un 10-15%. En 2024 el grupo cerró con una facturación de 21 millones de euros.

-Cierran esta operación en un momento de tremenda incertidumbre por la guerra comercial que ha iniciado Donald Trump y que afecta a todo el mundo.

-Es nuestra nueva normalidad. La incertidumbre la llevamos conociendo desde el covid. Nosotros intentamos no trabajar ya con presupuestos anuales. Hacemos informes trimestrales porque nos hemos dado cuenta que gastábamos muchísimas horas, tiempo y dinero en preparar unos presupuestos que aprobábamos en diciembre y en marzo había que volverlos a hacer por la guerra de la guerra de Ucrania o lo que fuera. Y ahora tienes a Trump. Cada día te despiertas miras el móvil y dices, ¿cómo me va a afectar esto? Lo que tenemos que hacer es resilientes. O sea, adaptarnos al cambio. Tenemos que que ser capaces de tomar decisiones de la manera más rápida posible. Yo todos los días entro en Bloomberg y veo lo que ha dicho Trump y analizo cómo me va afectar. En cualquier caso, de todo surgen oportunidades.

- Por último, ¿cómo afectarán las tasas por derechos de emisiones, las ETS, a Las Palmas?

- Hay un dicho que dice que Estados Unidos crea, China copia y Europa regula. Pues aquí estamos regulando en excesivo. Es cierto que tenemos que mirar por el medioambiente y estamos comprometidos, y a nivel del grupo puedo decirte que tenemos una política muy estricta, de cumplimiento, pero el ETS creo que va a generar o va a provocar que perdamos competitividad frente a otros puertos.