Un equipo entregado y comprometido

Los clientes más fieles están encantados

La turista alemana Neunheff no pudo evitar la emoción de fundirse en un abrazo con Pablo Santana al encontrarse con él en recepción. Tras 30 años viajando a Gran Canaria para alojarse en el Riu Palace Oasis y disfrutar de sus vacaciones, Neunheff está impresionada por el cambio que ha dado el hotel. «Lo que más me sorprende es lo rápido que se ha llevado a cabo la reforma. Me parece increíble que este sea el mismo sitio en el que me alojé el año paspado. Han sido solo cinco meses cerrados al público y les ha dado tiempo para dejarlo fantástico», asegura. Manuel Navarro, junto a ellos, asegura que esa es la respuesta que están recibiendo de sus clientes habituales.