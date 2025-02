La UE mantiene a once países, entre ellos Rusia, en su lista de paraísos fiscales Los países europeos actualizan sin cambios esta lista que contiene a Panamá y las Islas Fiji, entre otros

Olatz Hernández Martes, 18 de febrero 2025, 11:16 | Actualizado 11:58h. Comenta Compartir

Los países europeos han actualizado sin cambios este martes su lista de países considerados como paraísos fiscales. Once estados -Rusia, Panamá, las Islas Fiji, Guam, ... las Islas Vírgenes, Samoa, la Samoa norteamericana, Anguilla, Palau, Vanuatu y Trinidad y Tobago- completan la lista de países que no cooperan con Europa en materia de impuestos. A pesar de que esta actualización incluye «mejoras», el Consejo Europeo lamenta que estas jurisdicciones no son aún plenamente cooperativas en materia de impuestos y las invita a mejorar su marco legal para resolver los problemas identificados.

El comunicado del Consejo destaca que dos jurisdicciones -Costa Rica y Curaçao- han cumplido sus compromisos al modificar su «dañino régimen impositivo» y serán retirados del documento comunitario que recoge la lista de países que no cooperan con la UE en esta materia. Brunei Darussalam, por su parte, se ha comprometido a modificar o eliminar su régimen de exenciones a los ingresos extranjeros antes del final de 2026. La UE elabora y actualiza dos veces al año desde 2017 esta lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque como parte de su estrategia exterior en materia de impuestos y para promover una adecuada gobernanza impositiva global. La lista tiene en cuenta la transparencia impositiva, los gravámenes justos y la aplicación de estándares internacionales para evitar el blanqueo de beneficios.

