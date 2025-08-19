Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avión de Vueling en el Aeropuerto de Gran Canaria. Arcadio Suárez

Vueling lideró las operaciones del aeropuerto de Gran Canaria en julio

La compañía 'low cost' sigue consolidando su marca en Canarias

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 19 de agosto 2025, 18:52

La aerolínea de bajo coste Vueling volvió a dejar muestras de su expansión el pasado mes de julio en dos de los principales aeropuertos de las islas, tras convertirse en el operador líder tanto en Gran Canaria como en Tenerife Norte.

En el caso de Gando, Vueling movilizó a 167.419 pasajeros, lo que equivale a un 20% de crecimiento respecto al mismo mes de 2024 en donde subieron a bordo 139.759 pasajeros. Respecto al total de viajeros, esto supuso un 12,24% de los casi 1,3 millones registrados por Aena.

Una subida de 27.660 viajeros en números absolutos, mientras que el total de las aerolíneas creció en 82.315 pasajeros. La cuota de mercado ascendió al 14%, 1,5 puntos más que en el séptimo mes del año pasado. Por tanto, Vueling es responsable del 33% del crecimiento del aeropuerto en julio.

La mitad del crecimiento

Similar fue la situación en el Aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife Norte) donde la compañía de bajo coste movilizó a 177.855 pasajeros de los 662.661 transportados por Aena, un 19% más respecto al año pasado.

En cuanto a la cuota de mercado en Los Rodeos, Vueling alcanzó el 27%, dos puntos más que el año anterior y además fue responsable del 49,2% del crecimiento registrado en el total de operaciones del aeropuerto en julio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un sueldazo para alquilar: ¿Cuánto tiene que dedicar de su salario en cada barrio?
  2. 2 Salvan a una mujer que estaba subida a una torre eléctrica de alta tensión en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Detienen a un tercer implicado en el asesinato a manos de sicarios de JonathanÂ 'elÂ Conejero'
  4. 4 La viñeta de Morgan de este martes 19 de agosto
  5. 5 Quejas por ruido en Las Palmas de Gran Canaria: «Hay noches que ha sido insoportable»
  6. 6 Mogán habilitará playas para perros
  7. 7 «Vi un equipo con energía, pero el día que estén Viera, Sandro, Kirian y Jesé...»
  8. 8 Detienen a un hombre buscado por la Justicia tras una peligrosa persecución en Arguineguín
  9. 9 Licitada la construcción del parque urbano de Agüimes casco por 10,1 millones de euros
  10. 10 La MetroGuagua arrasa más de 300 árboles

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Vueling lideró las operaciones del aeropuerto de Gran Canaria en julio

Vueling lideró las operaciones del aeropuerto de Gran Canaria en julio