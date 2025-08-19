Vueling lideró las operaciones del aeropuerto de Gran Canaria en julio La compañía 'low cost' sigue consolidando su marca en Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 19 de agosto 2025, 18:52

La aerolínea de bajo coste Vueling volvió a dejar muestras de su expansión el pasado mes de julio en dos de los principales aeropuertos de las islas, tras convertirse en el operador líder tanto en Gran Canaria como en Tenerife Norte.

En el caso de Gando, Vueling movilizó a 167.419 pasajeros, lo que equivale a un 20% de crecimiento respecto al mismo mes de 2024 en donde subieron a bordo 139.759 pasajeros. Respecto al total de viajeros, esto supuso un 12,24% de los casi 1,3 millones registrados por Aena.

Una subida de 27.660 viajeros en números absolutos, mientras que el total de las aerolíneas creció en 82.315 pasajeros. La cuota de mercado ascendió al 14%, 1,5 puntos más que en el séptimo mes del año pasado. Por tanto, Vueling es responsable del 33% del crecimiento del aeropuerto en julio.

La mitad del crecimiento

Similar fue la situación en el Aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife Norte) donde la compañía de bajo coste movilizó a 177.855 pasajeros de los 662.661 transportados por Aena, un 19% más respecto al año pasado.

En cuanto a la cuota de mercado en Los Rodeos, Vueling alcanzó el 27%, dos puntos más que el año anterior y además fue responsable del 49,2% del crecimiento registrado en el total de operaciones del aeropuerto en julio.