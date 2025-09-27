Una velada con la excelencia de los Premios Turismo En esta edición se presentaron cincuenta y seis propuestas. El voto de la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, no fue necesario dado que los premios se otorgaron en su mayoría por unanimidad

El jurado de los Premios Turismo de Islas Canarias, que concede cada año el Gobierno de Canarias, se reunió el pasado 1 de agosto telemática para reconocer a entidades, empresas y profesionales que han desempeñado un papel destacado en el ámbito turístico.

En esta edición, el jurado profesional, presidido por la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, reconoció entre las más de cincuenta candidaturas presentadas, a Bodegas El Grifo con el premio a la Excelencia Turística; a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con el galardón a la Trayectoria Turística; a GF Hoteles con el Premio Turismo al Empleo Sostenible; el proyecto de Comunidades Turísticas Circulares con el Premio Turismo a la Innovación, cuyos resultados han reconocido también al Ayuntamiento de Adeje, en Tenerife, por el uso eficiente de los recursos; y al Hotel Taimar con el Premio a la Accesibilidad e Inclusividad.

De León se encargó de felicitar uno a uno a los premiados. Su voto no fue necesario dado que los premios se otorgaron en su mayoría por unanimidad. «Estos premios reconocen el esfuerzo y compromiso de todos los que forman parte del sector turístico en Canarias», aseguró. Las distinciones se entregaron en un acto oficial que se celebró en el Teatro Circo de Marte, en La Palma.

1. Bodegas El Grifo, Premio Turismo a la Excelencia Turística

El jurado reconoció por unanimidad el trabajo y la trayectoria de Bodegas El Grifo por su labor de 250 años en el ámbito de la vitivinicultura en Lanzarote y en Canarias. Pionera en el embotellado de vino desde 1935, a partir de los años 80 introducen tanques de acero inoxidable. En la actualidad Bodegas El Grifo une tradición, agricultura ecológica e innovación para proteger su frágil y valioso entorno. Además, son capaces de recuperar co2, generar el 60% de su energía con placas solares y practicar la viticultura regenerativa.

2. Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado, Premio Turismo a la Trayectoria Turística

El reconocimiento a la trayectoria turística se ha otorgado este año a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, encargados de velar por la seguridad ciudadana y el orden público. El jurado ha querido destacar la labor sostenida, eficaz y comprometida de estos profesionales en los principales núcleos turísticos de las islas. Además, han coincidido en señalar que la seguridad es un valor estratégico y transversal para la actividad turística, tanto para residentes como para visitantes, aspecto que define el destino turístico canario.

3. GF Hoteles, Premio Turismo al Empleo Sostenible

La cadena hotelera GF Hoteles, una empresa tinerfeña con capital cien por cien canario, cuenta con más de 900 empleados y 3.100 plazas hoteleras distribuidas en cinco establecimientos.

La compañía ha desarrollado una política de recursos humanos centrada en el bienestar de sus empleados. Además, con programas de formación continua, promoción interna y comunicación afectiva, GF Hoteles fomenta un entorno laboral saludable y motivador y promueve entre sus empleados la conciliación laboral y familiar con horarios flexibles, campamentos para los hijos de los trabajadores y asesoría legal para temas laborales y personales. También ha sido reconocida por la gestión del talento, la formación en competencias emocionales, la comunicación interna y el salario emocional.

4. Proyecto de Comunidades Turísticas Circulares, Premio Turismo a la Innovación

El premio turismo a la innovación recayó en el proyecto de Comunidades Turísticas Circulares de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) y la Asociación de agricultores y ganaderos de Canarias y Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaga Canarias Asaja ), por su modelo de gestión de residuos orgánicos para convertirlos en compost útil para la agricultura y otros usos cerrando el ciclo de los recursos y promoviendo la sostenibilidad.

Su puesta en marcha hace tres años ha permitido recuperar hasta el momento más de dos mil toneladas de materia orgánica que se han transformado en seiscientas toneladas de compost de alta calidad, que ha servido para abonar más de ochenta hectáreas de cultivos de kilómetro cero. El proyecto se encuentra actualmente en fase de expansión con perspectiva de ser replicado en otros municipios de Canarias y al exterior exportando conocimiento.

5. Ayuntamiento de Adeje, Premio Turismo al Destino Turístico

El municipio turístico de Adeje, en el sur de Tenerife, se ha convertido en referente de gestión de residuos y economía circular. El Ayuntamiento ha apostado por el proyecto de Comunidades Turísticas Circulares, una iniciativa que ha permitido transformar más de dos mil toneladas de restos vegetales en abono orgánico, apostando por el uso eficiente de los recursos, la minimización de residuos y también el fomento e implementación de energías renovables.

6. Hotel Taimar, Premio Turismo a la Accesibilidad e Inclusividad

El Hotel Taimar de Costa Calma, en Fuerteventura, se ha convertido también en un referente en accesibilidad y turismo inclusivo. Para ello, además de eliminar o sortear cualquier barrera arquitectónica, este establecimiento incorpora los elementos necesarios para todo tipo de necesidad especial, como el bucle de inducción magnética en la recepción, que facilita la comunicación con las personas sordas; rampas; pasarelas; ascensores con voz y braille; pavimentos para guiar a personas ciegas; despertadores para personas con discapacidad auditiva por vibración y timbres lumínicos.

Además, dispone de veintidós habitaciones adaptadas, lo que supone un 22% del total, no existiendo ningún otro establecimiento con esta ratio en Canarias y, entre otros reconocimientos, ha sido distinguido por las Naciones Unidas como hotel inclusivo y sin barreras.