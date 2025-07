«El turismo sostenible no es opcional para Canarias: es el único futuro posible» Socio fundador de DIRSE, el ejecutivo grancanario es una de las voces más influyentes de España en sostenibilidad corporativa

Desde la Asociacón Española de Directivos de la Sostenibilidad (DIRSE), el grancanario Juan Trujillo ha acelerado la adopción de estándares ambientales, sociales y de gobernanza, conectando la agenda global de sostenibilidad con la realidad productiva del archipiélago. Su trayectoria incluye la puesta en marcha de la Fundación Internacional Alfredo Kraus y una activa participación como jurado de los Premios DIRSE 2024-2025, galardones que premian las mejores prácticas empresariales en ESG. Además, lleva con orgullo su condición de hijo de Juan Trujillo Febles, histórico presidente de la UD Las Palmas entre 1959 y 1974, época dorada de la entidad.

¿Cómo puede el turismo en Canarias crecer sin dañar el medio ambiente ni los recursos naturales?

-Sin duda, apostamos por un turismo sostenible. Lo más valioso de Canarias, además de su gente, es su biodiversidad, y debe gestionarse adecuadamente. El turismo representa el 35 % del PIB, pero su crecimiento no puede ser ilimitado. Por eso, el desarrollo debe ser cualitativo, limitando la presión en zonas frágiles. Crecer implica más consumo de recursos, y sin sostenibilidad, no basta con crear empleo. Es clave educar al visitante desde que compra su billete. Esto debe ser obligatorio. El turismo sostenible no es opcional para Canarias: es el único futuro posible.

-En los últimos meses, hemos visto manifestaciones contra el modelo turístico actual en las islas. ¿A qué cree que responde este descontento social?

-Ningún modelo es perfecto y más si se gestiona con deficiencias. El tipo de turismo depende del perfil del visitante: si se ofrece un producto masivo, se obtendrá un turismo masivo. La clave está en diversificar la oferta y orientarla al mercado objetivo que realmente queremos atraer. El turismo genera el 40 % del empleo en Canarias, pero no será sostenible si se basa en salarios precarios. Ni canaricidio, ni turismofobia.

-¿Qué responsabilidades tienen los hoteles y las cadenas turísticas para contribuir a un turismo más sostenible?

-Hoteles, agencias, turoperadores comparten la responsabilidad del modelo. Pero quienes solo buscan el beneficio inmediato, acabarán cerrando. La única vía viable, y sé que insisto, es la sostenibilidad. Esta requiere inversión al principio, pero luego devuelve beneficios. En Canarias ya existen muchas empresas sostenibles que son referentes dentro y fuera del país Canarias tiene enormes oportunidades: no las mal vendamos por un plato de lentejas.

-¿Qué acciones concretas deberían implementarse para proteger los espacios naturales únicos de Canarias frente al turismo masivo?

-El principal patrimonio de Canarias es su biodiversidad. Es esencial respetar las zonas delimitadas, controlar los recorridos y senderos, y garantizar vigilancia efectiva ante posibles incumplimientos. Sin embargo, el turismo de masas dificulta este control.Apostemos por una economía circular, la reducción de residuos y su reciclaje.

-¿Considera que las administraciones públicas están tomando medidas adecuadas para impulsar un turismo más responsable? ¿Qué podrían mejorar?

-Desde los años 90, las administraciones públicas canarias han apostado por políticas de turismo sostenible. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Canarias avanza hacia un modelo de turismo inteligente. Es urgente promover una colaboración real entre sector público y privado. Un buen ejemplo lo ofrece Gran Canaria

-Desde la perspectiva del emprendimiento, ¿qué oportunidades existen para diversificar el turismo canario y hacerlo menos dependiente del sol y la playa?

-El turismo sostenible en Canarias ofrece múltiples oportunidades: turismo de congresos, cultura, gastronomía, salud y bienestar, turismo rural y ecológico, senderismo, ocio y aventura, teletrabajo, observación astronómica y deportes como surf, submarinismo o windsurf. Diversificar es clave para un modelo más equilibrado y duradero.

-¿Qué indicadores o parámetros deberían usarse para medir si el turismo contribuye realmente al desarrollo sostenible en Canarias?

-Recordemos que el desarrollo sostenible se sostiene sobre tres pilares: el económico, el social y el ambiental. Por ello, es fundamental establecer indicadores que permitan evaluar el impacto real del turismo en cada uno de estos ámbitos. Todo ello exige sistemas de medición permanentes, con participación activa de las comunidades locales, y el uso de herramientas específicas como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación de Impacto Social (EIS), imprescindibles para avanzar hacia un modelo turístico verdaderamente sostenible.

-¿Qué ejemplos internacionales de turismo sostenible recomendaría como referencia para las islas?

-A nivel internacional, existen numerosos ejemplos de turismo sostenible bien desarrollado. Destacan establecimientos como la cadena Six Senses, Turtle Island en Fiyi, The Brando en la Polinesia Francesa, o iniciativas como Ecotourism Australia y el touroperador Intrepid Travel. También hay modelos ejemplares en destinos insulares como las Azores, las Galápagos, las Maldivas, Fiyi o las Islas Feroe.

-¿Cómo pueden las empresas turísticas canarias mejorar su relación con la ciudadanía para demostrar que son parte de la solución?

-Por supuesto, la ciudadanía debe formar parte activa de la solución. Es esencial una relación transparente, sólida, inclusiva y accesible, que proteja el patrimonio histórico-cultural, genere empleo local de calidad y garantice la sostenibilidad en la construcción de infraestructuras turísticas. Un buen ejemplo es el municipio de Santa Lucía, en Gran Canaria, que se ha convertido en la primera comunidad energética del archipiélago.

