El turismo de naturaleza, mejor en modo 'slow'

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 13 de junio 2025, 22:57 Comenta Compartir

Turismo de Canarias lanzaó una nueva campaña en la que propone al turista de naturaleza que disfrute con calma de la completa experiencia que le ofrecen las islas. Esta acción se centra en el concepto de 'slow travel', es decir, viajar lento para apreciar los lugares que se visitan y ser plenamente conscientes del entorno paisajístico y cultural del archipiélago.

«Conectar con este visitante es estratégico para nuestro destino porque disminuye la concentración del riesgo en segmentos vinculados exclusivamente a la categoría sol y playa, mejora el impacto de la actividad turística en la cadena de valor global de la economía canaria, renueva la imagen de las islas como destino consolidado y potencia nuestra identidad como herramienta de diferenciación», explicó la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León.

En 2024, el turista de naturaleza supuso el 21% del total de llegadas a Canarias y se caracterizó por ser más independiente, pues sólo el 35% contrató paquete frente al 50% del conjunto. El 20% de estos visitantes procedían de Alemania, seguidos por la península (14,3%), Reino Unido (13%) y Francia (9,4%). Además, este viajero destacó por disfrutar de una estancia media superior (10,1 días frente a los 9,4 días del total) y por realizar un gasto más repartido en el territorio.

«Estos turistas tienen especial interés por el descubrimiento y una alta sensibilidad hacia los valores medioambientales, por lo que el interior de nuestras islas con sus paisajes y tradiciones despiertan su curiosidad», resaltó De León.

La consejera también hace hincapié en que estos visitantes buscan los aspectos más auténticos de los lugares que visitan, aquellos que muestran los rasgos diferenciales y específicos del destino elegido, además de que «son respetuosos con el entorno natural y les motiva conocer también el patrimonio y la cultura, lo que dinamiza la economía de estas zonas beneficiando así a su población».

Este perfil de turista requiere de mensajes específicos que se alineen con sus intereses para que la oferta del destino le resulte realmente atractiva. De ahí que Turismo de Islas Canarias haya empleado en esta campaña, financiada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), un mensaje que sigue una tendencia actual que viene despuntando últimamente: el fenómeno 'slow'. La línea creativa se basa en ofrecer una forma de viajar más consciente, que permite experimentar vivencias plenas alejándose de la obsesión por no perderse nada. De este enfoque nace el lema de la campaña 'Go with the slow', un juego de palabras que se compone a partir de 'Go with the flow', que significa 'dejarse llevar'.

Esta acción incide en las nacionalidades que han mostrado mayor interés en el destino, según los datos obtenidos de la campaña de segmento de naturaleza en 2024. La campaña será visible en Reino Unido, Alemania, Suecia, Noruega, Suiza, Países Bajos y España, a través de anuncios en Meta, TikTok y plataformas de Social Extensions, desde donde los usuarios son redirigidos a www.holaislascanarias.com, donde encuentran información relevante sobre la naturaleza de las islas, adaptada a su idioma según el país de procedencia.

Las piezas creativas de esta acción consisten en dieciocho 'reels' en diez idiomas (español, danés, alemán, finés, neerlandés, inglés, francés, italiano, noruego y sueco) y dos vídeos para TikTok en español e inglés.

Todas estas piezas están protagonizadas por distintos aspectos de la naturaleza e identidad del destino como la gastronomía, el senderismo, los alojamientos en entornos rurales, la artesanía, la identidad y el patrimonio y los paisajes naturales del interior.