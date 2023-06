El turismo MICE vuelve con fuerza a Canarias tras la covid y factura 350 millones en 2022

El turismo MICE, por sus siglas en inglés, (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions) es un sector creciente en la economía de las islas, que en el último año, calcula haber facturado un total de 350 millones de euros. El director MICE de Lopesan Hotels, Zoilo Alemán destacó los avances que ha realizado la industria en los últimos años, «hemos conseguido estar reglados y estar constituidos bajo este paraguas que es la asociación canaria de la industria MICE. Antes todo el mundo hablaba de turismo de congresos, ahora hemos conseguido que se oiga el concepto MICE, ese ha sido nuestro primer logro».

Para Alemán, el segundo logro alcanzado es que esta asociación «no nace para la promoción del MICE ni para promocionar el destino, para eso están los 'convencion bureau', sino para la defensa de los intereses del asociado».

El 9 de junio del 2022, el Parlamento de Canarias aprobaba la Proposición No de Ley (PNL) sobre 'Incentivos fiscales para el segmento MICE en el sector turístico' presentada por el Partido Popular. La aprobación de esta PNL supuso que el Parlamento de Canarias pidiera al Gobierno de Canarias a que inste al nacional a modificar la Ley 19/1994, de 6 de julio, para la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para incluir al segmento turístico MICE en condiciones análogas a las que disfrutan las producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en Canarias.

El directivo de Lopesan considera que El MICE es un «motor económico brutal para Canarias, y que es «fundamental» la aprobación de la PNL que está en el Parlamento, si Canarias quiere ser «competitiva como región ultraperiférica». Alemán recalcó que la aprobación de la PNL es «súper importante y es lo que más estamos batallando ahora», aclarando que no depende solo del Gobierno regional pero también del central. «Hace falta que alguien empuje para que el Gobierno estatal lo avale. A nivel técnico no hay ningún pero, lo que hace falta es el empuje político, voluntad política pura y dura».

Por su parte, el presidente de la asociación canaria de la industria MICE, Mauricio Alemán, valoró que «no nos consideramos puramente turismo, no solo por las empresas que participan sino por los servicios que ofrecemos, que no son especialmente turísticos y muchas veces no conlleva un alojamiento. Aclara, que por un lado está la promoción y por otro lado están los intereses de las empresas que se desarrollan dentro del MICE, «hay empresas descontentas con como se están haciendo las cosas a nivel insular, por no hablar de como se hacen las cosas a nivel regional, que es un desastre».

Reconoce que hay ciertas islas que «tienen sus deficiencias y para eso estamos nosotros, además de buscar incentivos fiscales que ayuden a que esta industria se desarrolle en Canarias y que ahora mismo tiene mucho recorrido. Consumimos recursos turísticos, pero la gente no viene a hacer turismo, existe una transversalidad».

20 empresas en el MICE

Según Zoilo Alemán, la riqueza que genera el MICE está «mucho más repartida a nivel local que la que pueda generar el turismo vacacional estándar. Sobre los incentivos mencionó que «un incentivo es trabajo, las empresas traen a sus empleados para que convivan, tengan un mejor ambiente laboral, mayor producción en su puesto de trabajo, ese realmente es el fruto del incentivo».

En cuanto a las condiciones ultraperiféricas de Canarias, Alemán expresó que «tenemos un coste aéreo mucho mayor, nuestros precios no son baratos, tenemos una realidad que es que estamos a miles de kilómetros de la península. No estamos inventando algo que no exista, vamos por detrás de otras regiones como Portugal y Malta, que ya lo han implementado». Zoilo Alemán insistió, en que es «necesario» que Canarias tenga esa diferenciación en el REF.

Para Mauricio Alemán, el MICE tiene «muchas más opciones que el turismo, somos más que hoteles, sol y playa», que es como está considerado mayoritariamente aquí el turismo. Admite que no les interesa estar adscritos a la consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, sino que buscan que se les entienda como «una herramienta de promoción no turística, sino económica», que el traer a una empresa que celebre su evento en Canarias, ayuda a que esa empresa puede establecerse en las islas. «Tiene muchas más variantes, fuente de ingresos y trabajo para empresas locales, la mayor parte de lo que se genera en el MICE se queda en la isla, no se va a un turoperador alemán o inglés».

Mauricio Alemán señaló que en el turismo MICE «nos dedicamos a lo corporativo, trabajamos con empresas, el grado de exigencia es mucho mayor que cualquier otro tipo de celebración. A nivel regional, es clave que las instituciones entiendan la importancia de esta industria. Nos encontramos diariamente con obstáculos administrativos para poder desarrollar nuestro trabajo, es muy cansino y genera una inseguridad al cliente para volver que verdaderamente es determinante para decidir si esa empresa vuelve a venir o se lleva su evento a otros destinos».