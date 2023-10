Turismo de Canarias se promociona entre los turistas 'silver' austriacos

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Turismo de Islas Canarias, se encuentra presente en la feria Lebenslust, donde continuará con su labor de diversificación de mercados y de segmentos a través de la promoción del destino entre el turista silver austriaco.

Turismo de Canarias busca reforzar la llegada de los visitantes procedentes de Austria, que el año pasado fueron 149.876, de los que el 9% visita dos islas, frente al 6,3% de la media, y el 2,5% viaja a tres o más islas, frente al 1% del total de turistas. Además, este visitante realiza un mayor gasto por viaje que la media, con 1.386 euros frente a 1.314 euros.

Además, Islas Canarias se promociona en esta feria entre la ciudadanía austriaca con más de 60 años, los turistas silver, que se caracterizan por su alta capacidad económica para disfrutar de sus vacaciones en Canarias. Además, estos potenciales turistas cuentan con amplia disponibilidad de tiempo fuera del periodo vacacional de las familias, que dependen del curso escolar de los niños, y también tienen la posibilidad de prolongar sus estancias porque sus ingresos no están sujetos a la estacionalidad forzosa que conlleva un puesto de trabajo.

Además de este segmento, la feria también recibe a austriacos de mayor edad, incluidos en el segmento senior, muchos de los cuales buscan destinos de larga estancia para el periodo invernal. El año pasado, acudieron a Lebenslust 17.500 visitantes, con un mayor porcentaje de hombres y de personas entre los 60 y los 70 años, con un 51% del total.

Islas Canarias acude a este evento con un stand en el que también están representadas Fuerteventura, Lanzarote y La Gomera. En las redes sociales de la feria, el destino se promociona entre el segmento silver con la proyección de una pequeña pieza audiovisual que forma parte del spot 'Las islas que alargan la vida', el spot más largo de la historia de Turismo de Islas Canarias, un corto de ocho minutos que ha sido galardonado con diversos premios. El objetivo es atraer a estos visitantes a través de la belleza del paisaje del archipiélago y de los beneficios de su clima en cualquier época del año.