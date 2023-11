Tirado en Cádiz porque Armas no embarca su coche eléctrico

Emilio López no daba crédito ayer a lo que le estaba ocurriendo. Después de haber realizado un trayecto de casi 1.000 kilómetros de carretera, entre su Asturias natal y Cádiz, para coger el buque 'Ciudad de Valencia' de la naviera Armas-Trasmediterránea, para regresar a su casa en Lanzarote (donde reside), López se topó con que no le dejaban embarcar por tener un coche eléctrico.

López había comprado el billete por el servicio telefónico de Armas hace tres semanas y a pesar de informar de su modelo -el Kia Ev-6- nadie le puso ninguna pega sobre un viaje que ese mismo coche había realizado ya once meses antes en el mismo buque y en el mismo trayecto sin problema.

López indica que el día previo a la salida, cuando ya estaba llegando a Cádiz, el lunes sobre las 14 horas, recibió una llamada de Armas avisándole que no iba a poder embarcar al ser su coche eléctrico. Sin embargo, como estaba ya a medio camino, tenía que regresar a Lanzarote y su coche había logrado cruzar el atlántico hace unos meses en el mismo buque y con la misma naviera pensó que lo finalmente podría.

«Al llegar pasé todos los controles y al subir la rama un operario me estaba esperando para decirme que no podía embarcar al ser mi coche eléctrico. Por mucha explicación que le di de que el coche ya había viajado no hubo manera y me he quedado en tierra», indica Emilio, que ahora tendrá que esperar hasta el sábado para poder coger el buque que hace la línea entre Huelva y Canarias. Esta ruta la opera también Armas pero con otro buque, el 'Volcán de Tinamar' y ahí sí carga coches eléctricos.

La diferencia entre un buque y otro es que, mientras el segundo es propiedad de Armas el otro está fletado por Armas pero es propiedad del armador italiano Visemar Ropax, que hace unos meses decidió prohibir el transporte de coches eléctricos ante el riesgo de que sus baterías se prendan fuego.

CANARIAS7 contactó ayer con la naviera Armas para conocer su versión de los hechos pero declinaron hacer declaraciones afirmando que el asunto era un «tema menor». Desde la Dirección de Transportes del Gobierno de Canarias, su responsable, María Fernández, anunció ayer que hará seguimiento a esta situación. En el supuesto de no solucionarse avisa que contactará con Marina Mercante y el Ministerio de Fomento, como responsables de la Obligación de Servicio Público (OSP) de esta ruta, para buscar una solución. «No pueden avisar menos de 24 horas antes y no poner ninguna viso en su web», indica López. Armas incluyó ayer mismo una notificación en su página advirtiendo de «limitaciones» en la ruta desde Cádiz y con el 'Ciudad de Valencia'.

El caso de López no es el único que se ha registrado en las últimas semanas. El pasado 28 de octubre, otro pasajero, Roberto Amorín, sufrió la misma prohibición cuando iba a viajar de Las Palmas a Cádiz. «No puede ser que una obligación de servicio público tenga estas limitaciones cuando además no se ha confirmado ningún caso de incendio de coche eléctrico. No es legal ni tiene fundamento técnico», indica Amorín. Los afectados exigen soluciones como que se cambie el buque que hace una ruta que es OSP.

Además, como indican tanto López como Amorín, tras comunicarles la prohibición de viajar no les solventaban el cambio de un billete por otro sobre la marcha sino que les invitaban a cancelar el de Cádiz para después, contactar con el servicio telefónico y comprar otro desde Huelva. «Yo me planté en la oficina en Cádiz y les dije que de allí no me movía hasta que no me arreglaran el billete. Tras protestar lo hicieron pero no me garantizan que puede haber camarote o sitio para el coche», indicaba ayer desde la ciudad andaluza.