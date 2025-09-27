«La sensibilización y la promoción de nuestra identidad seguirá siendo un pilar fundamental en nuestra política turística»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:29 Comenta Compartir

–Las Palmas de Gran Canaria ha puesto de moda el turismo de ciudad en Canarias. ¿Cómo afrontan desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no morir de éxito?

–Es cierto que Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en un destino de turismo urbano singular en Canarias y en el Atlántico Medio. De hecho, la capital es reconocida como una de las ciudades con mayor competitividad turística urbana en España. Ahora bien, es necesario aclarar que nuestra ciudad no es ni un resort ni un parque temático que pone en el centro a las personas que nos visitan. Es una ciudad, y nuestra primera preocupación es la atención a nuestros ciudadanos. Estamos de acuerdo en que el turismo es un elemento de progreso, pero puede suponer un problema cuando se anteponen los intereses de los turistas a los de la población local. La vivienda, el empleo de calidad, etcétera, son aspectos que deben hacernos perfeccionar el alcance del impacto de la industria turística en nuestra ciudad.

–¿En qué momento se encuentra la actividad del turismo, qué cifras presenta la ciudad?

–Si analizamos de dónde venimos y en qué punto nos encontramos hoy, estamos razonablemente satisfechos. Según datos del ISTAC, si comparamos la situación entre 2019 y 2025, la ciudad, con un número similar de turistas, ha mejorado la estancia media, ha aumentado el gasto turístico y ha incrementado el número de pernoctaciones. Los datos de este verano han demostrado que la ciudad continúa en su tendencia de mantener una afluencia de visitantes razonables que nos indica que ya hemos dejado atrás la estacionalidad tan perjudicial para la ciudad en épocas anteriores.

–Qué papel juega la forma de vida del residente en un contexto de turismo global...

–El turista, y aquí entra la mayor parte de la población, debe ser un visitante cuya relación con el destino no puede suponer una mera transacción comercial, yo compro y tu vendes. Debe ser un intercambio en el que nadie pierda. La idea es que cuando un turista llega a una ciudad o a cualquier destino, no puede hacerlo pensando solo en qué se va a llevar, sino también qué voy a dejar. El turismo responsable, sostenible no puede convertirse en una banalidad que de tanto repetir pierda su sentido. Dicho esto, nuestra forma de vida, nuestra cultura, nuestra historia, nuestras singularidades son nuestro atractivo fundamental. Es decir, nuestros visitantes buscan inicialmente sol y playa, pero al final valoran de forma muy especial el valor añadido que somos capaces de ofrecer. Nuestro interés se basa en reforzar la idea de la existencia de una identidad local fuerte y compartida. Efectivamente, la singularidad de una sociedad como la nuestra no debe ser incompatible con la oferta turística que promovemos.

–¿Qué acciones tienen previsto presentar en los próximos meses?

–Nos preocupa la opinión de la ciudadanía sobre el turismo y por eso mantenemos siempre una escucha activa. Aprovechando la actualización del Plan de Marketing Turístico, que presentaremos en los próximos meses, hemos realizado diferentes estudios de opinión para entender con datos qué está ocurriendo y qué demanda la población, las empresas, los profesionales y, por supuesto, los propios turistas. Toda nuestra política está avalada con conocimiento, datos, innovación y gobernanza y participación. Además, estamos trabajando con la nueva página web de Turismo, el dossier profesional del destino, la configuración de nuevas rutas y recorridos y la implementación de desarrollos tecnológicos en la promoción e información turística. Por supuesto que la sensibilización y la promoción de nuestra cultura seguirá siendo un pilar fundamental en nuestra política turística. Un ejemplo muy claro de ello es el esfuerzo que estamos haciendo con la música folclórica. Somos la única ciudad del archipiélago con una programación estable los fines de semana de música y tradiciones al aire libre.