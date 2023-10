«La previsión es que este año batamos récord tanto en ocupación como en precio»

La CEO de Riu Hotels & Resorts, Carmen Riu, se mostró optimista de cara a las previsiones turísticas de la temporada de invierno en Canarias. Unas previsiones que de seguir así, harán que en 2023 la compañía «bata el récord tanto en ocupación como en precio». Riu admitió que los datos son mejores de lo previsto ya que «siempre estamos esperando que en algún momento empiece a flojear» y se mostró sorprendida por el resurgir que ha tenido la actividad tras la pandemia. «Pensábamos que no podía ser normal este efecto tan fuerte que ha tenido la pospandemia pero todavía no ha empezado a flaquear».

En cuanto al incremento de las tarifas hoteleras, Riu señaló que no están afectando a la demanda y sobre si su precio se regularizará en algún momento opinó que «sí», pero no lo está apreciando en un «corto-medio plazo. Si veo las previsiones para este invierno y empiezo a ver un poco el verano que viene, no estoy viendo este efecto, lo normal sería que sucediera pero todavía no lo veo».

Tasas verdes

En lo que respecta al impacto que una posible aplicación de las tasas verdes podría tener en la demanda turística de Canarias, la CEO de Riu Hotels & Resorts expresó que no cree que éstas puedan tener un impacto significativo en la llegada de turistas a las islas y que lo que sería recomendable hacer con las tasas verdes es que la persona que las tenga que abonar sepa exactamente la finalidad que se cumple con este pago, independientemente de la mejora que se realice, siempre y cuando mejore el destino.

«De esa forma, la gente abonará la tasa de otra forma. Creo que para que el cliente lo acepte y esté contento es poderles dar conjuntamente con el recibo del que ha pagado ese dinero, la razón a la que se destina y el año que viene cuando vuelva sabrá perfectamente a donde ha ido esa contribución. Creo que esto es fundamental y lo vengo diciendo con todos los destinos ya se aplica y ninguno me ha hecho caso y no creo que suceda».

Oliva Beach

Riu indicó que siguen luchando para que se les permita iniciar la remodelación del hotel Riu Oliva Beach situado en Corralejo, en la isla de Fuerteventura. Asimismo, agradeció a las patronales turísticas de las diferentes islas su apoyo. Las patronales denunciaron el pasado miércoles la actitud del Estado respecto del Oliva Beach, tachándolo de «abuso de poder, por su pretensión de sustraer a la comunidad autónoma las competencias que tiene asumidas».

Riu señaló que, «solo puedo agradecer y dar las gracias a las patronales turísticas y a todos los trabajadores y vamos a seguir luchando todo lo posible para conseguir reformar» un hotel que según Riu, «está viejo y necesita una reforma. Nada más, no queremos ni aumentar los metros cuadrados, simplemente vamos a mejorar lo que tiene porque es un hotel que necesita un cambio. No es solo cambiar una mesa, sino arreglar tuberías y levantar suelos». Para ello es necesaria una licencia, que se está complicando, y a la que Riu no consigue dar una explicación sobre su impedimento.

La responsable de Riu Hotels & Resorts también fue la encargada de presentar, en las instalaciones del Riu Palace Meloneras, un encuentro informativo en el que se expusieron los resultados de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y los proyectos de inversión social de la compañía en Canarias, Catalina Alemany, directora de RSC, Lola Trian, directora de Sostenibilidad y Saray González, responsable de RSC en Canarias, Cabo Verde, Marruecos y Senegal.

Entre los retos de sostenibilidad, la empresa busca globalizar la formación del ámbito, un despliegue de la política de bienestar animal, fijar metas concretas para el periodo 2024-2026 y una digitalización de los procesos.