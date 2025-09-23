Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento, en directo: los menores asilados y la situación sanitaria, los ejes del pleno
Imagen de archivo de Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana. C7

Las pernoctaciones hoteleras en Canarias crecen un 2,9% en agosto hasta superar los 7 millones

El turismo extranjero sigue marcando el ritmo en el archipiélago, mientras los precios hoteleros se encarecen y el empleo en el sector continúa creciendo

EP

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:04

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Canarias han aumentado un 2,9% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 7.076.919 pernoctaciones y encadenar así dos meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 4,5% más de turistas en agosto que en el mismo es del año anterior, alcanzando los 1.056.497 viajeros. Por nacionalidad, 327.337 eran residentes en España, el 30,98%, mientras que 729.160 (69,02%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 7,8% y los extranjeros aumentaron un 3,1%.

Más extranjeros: casi el 70% de los huéspedes procedieron del exterior

Del total de pernoctaciones en Canarias, 1.481.718 las realizaron residentes en España (un 20,94%), mientras que 5.595.201 (79,06%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 148,99 euros, lo que representa una subida del 5,7% interanual. En general, los precios subieron un 6,85% respecto al año anterior en Canarias.

En total, en Canarias se alcanzó en agosto una ocupación del 82,61% y el sector hotelero empleó a 59.913 personas (un incremento del 3,2% interanual).

Comparativa nacional: Baleares lidera la ocupación, seguida de Canarias y el País Vasco.

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 89,55%, seguida de Canarias (82,61%) y País Vasco (79,09%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (38,65%), Extremadura (45,11%) y Madrid (55,26%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,64%) en agosto junto a Cataluña (18,29%) y Andalucía (15,74%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a agosto del año anterior en Madrid (+12,22%) y en Murcia (+10,12%). La menor subida se registra en Cataluña, con una tasa de variación anual del +1,49%.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio de Arenales, listo para duplicar sus zonas peatonales
  2. 2 El conflicto de las guaguas se recrudece con nuevos paros totales y el Cabildo de Gran Canaria baraja elevar los servicios mínimos
  3. 3 La Policía Canaria detiene a un joven por llevar 105 gramos de cocaína en su coche en Agüimes
  4. 4 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones
  5. 5 El carnicero Ruymán, ante una pena de 24 años de cárcel por presuntamente asesinar a su suegra en San Mateo
  6. 6 Carolina Darias, ante la «reorganización» de un «gobierno en descomposición»
  7. 7 Unos 5.000 médicos están llamados a la huelga este martes en Canarias: claves de un conflicto
  8. 8 Sanidad apela a los médicos para que aborten una huelga «sin sentido»
  9. 9 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  10. 10 Los comerciantes de Arucas temen echar el cierre por las obras: «Los clientes prefieren ir a comprar a la capital o a Teror»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las pernoctaciones hoteleras en Canarias crecen un 2,9% en agosto hasta superar los 7 millones

Las pernoctaciones hoteleras en Canarias crecen un 2,9% en agosto hasta superar los 7 millones