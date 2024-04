Ampliar La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León. Acfi Press

De León dice que la nueva norma «está en el camino» de los que piden un cambio de modelo turístico Asegura estar más preocupada porque la gente no tenga donde vivir que por una «manifestación legítima» y opinó que el «turista no es el culpable de que no haya viviendas en Canarias»