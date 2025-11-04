Lanzarote, paraíso para más de 1,5 millones de británicos cada año La presencia esta semana en la feria londinense se confía en que sirva para reafirmar el liderazgo del turismo inglés, escocés, galés y del norte de Irlanda

José Ramón Sánchez López Martes, 4 de noviembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

Entre enero y septiembre de 2025 pasaron por suelo lanzaroteño más de 1,32 millones de turistas con pasaporte del Reino Unido. Con este punto de partida, más que probable que se supere al cierre del año la cota de más de 1,72 millones de visitantes de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte que hubo en 2024, siendo más de la mitad de todo el turismo llegado a la isla. Quedando patente que hay mucho ganado en cuanto a atractivo, desde la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) ni mucho menos se lanzan las campañas al vuelo, a sabiendas de que hay que seguir trabajando en aras de mantener el posicionamiento de privilegio. Y con esta máxima tendrá presencia esta semana una delegación insular en la feria londinense.

La representación lanzaroteña ha viajado a la capital de Gran Bretaña con una agenda marcada por la sostenibilidad, la innovación y la cualificación del visitante británico. La delegación afronta esta feria «con el objetivo de consolidar la fidelidad del mercado británico»; con el propósito añadido de «acceder a segmentos de mayor valor añadido, vinculados a la naturaleza, la cultura, la gastronomía y el deporte»; según las previsiones ofrecidas por la entidad tiene en Héctor Fernández de consejero delegado.

La agenda de trabajo para las tres fechas centrales (4 a 6 de noviembre) incluye reuniones con los principales turoperadores, aerolíneas y agencias online del Reino Unido; así como un encuentro institucional en la sede de British Airways en Londres, orientado a reforzar la conectividad y la cooperación con una de las aerolíneas de mayor prestigio del país.

Asimismo, Lanzarote protagonizará junto a Calero Marinas y el Royal Ocean Racing Club (RORC) una acción especial previa a la feria, en el marco de la RORC Transatlantic Race, que servirá para promocionar la isla como destino náutico de alto nivel y estrechar lazos con entidades británicas de referencia; según el parte previo de trabajo. La iniciativa se enmarca en la estrategia de recualificación del destino que impulsa SPEL-Turismo Lanzarote, orientada a reforzar la imagen de la Isla en un mercado tan maduro como el británico, mediante alianzas con marcas y sectores de alto valor añadido. Así, el objetivo compartido de las entidades organizadoras es consolidar a Lanzarote como punto de referencia en el Atlántico para la vela internacional. La regata está previsto que tenga su arranque el 11 de enero de 2026.

Durante la World Travel Market, Turismo Lanzarote también aprovechará para presentar internacionalmente la nueva edición de la Carta Mundial de Turismo Sostenible +30, que se celebrará el próximo 28 de noviembre en suelo lanzaroteño. Este singular evento reunirá a destacadas personalidades del turismo, la sostenibilidad y la innovación a nivel mundial. Se aspira a que sea un buen referente para que se avance en la intención que comparten empresariado e instituciones de captar viajeros de mayor poder adquisitivo, en el afán de primar la calidad del visitante sobre los números en bruto de llegada sin más de turistas.

Ampliar Turistas disfrutando de una jornada soleada en suelo lanzaroteño la pasada semana. COBER LANZAROTE

La presentación de esta Carta ante profesionales y medios especializados del Reino Unido, en colaboración con Promotur Islas Canarias, «pondrá de relieve el liderazgo de Lanzarote como destino pionero en sostenibilidad turística», según la versión oficial.

Cabe añadir que se aspira a que la actividad de esta semana sea también de amplio provecho al tiempo de afianzar el atractivo que Lanzarote tiene para los irlandeses, que serán algo más de 350.000 al cierre del año. Para 2026 se confía en igualar al menos.