Lanzarote, aspirante a más beneficios con los mismos viajeros Las acciones en Estados Unidos y la adhesión al manifiesto 'Turismo que Suma' evidencian la apuesta por la calidad

José Ramón Sánchez López Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:29 Comenta Compartir

Entre enero y agosto llegaron a suelo lanzaroteño más de 2 millones de visitantes, con repunte porcentual del 4,3% en comparación con el mismo periodo de 2024. En consecuencia, hay mimbres para cerrar ejercicio con nueva marca histórica, con su consiguiente afectación directa en cuanto a ingresos económicos y avances en materia de empleo. Con estos pilares, lógica la intención cabildicia de querer sacar adelante acciones que permitan estabilizar registros en cuanto a cifra de viajeros. Se aspira a un perfil de turista con más capacidad de gasto en el destino, con el añadido de que sea cuidadoso con la isla.

Estos fundamentos quedaron patentes en la reciente acción promocional hecha en San Antonio de Texas, en el marco de una expedición encabezada por el presidente insular, Oswaldo Betancort. Aprovechando las excelentes conexiones que Lanzarote tiene con Madrid, los aeropuertos de Reino Unido y los aeródromos de Irlanda; se confía en captar turistas de Estados Unidos. Según dijo Héctor Fernández, consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), por cada euro que deja un viajero venido desde Europa, un turista estadounidense es capaz de dejar 1,5 euros. E igual puede valer la referencia con los canadienses. De ahí las acciones promocionales de estos días en Boston y Toronto.

«Lanzarote tiene una historia compartida con Norteamérica, pero también un futuro en común. Con estas misiones queremos abrir nuevos caminos para nuestras empresas y fortalecer el posicionamiento de la isla como un destino competitivo, sostenible y global», explicó Oswaldo Betancort en el contexto de la experiencia texana. Clave se espera que sea la conectividad con América del Norte a través de Iberia, que está en fase de refuerzo.

Por otro lado, la apuesta por la preservación del entorno con la presencia de viajeros de mayor cualificación quedó plasmada hace pocos días con la adhesión del Cabildo de Lanzarote al manifiesto 'Turismo que suma'. Es ser parte activa de unos fundamentos y estrategias que pretenden que el turismo en España incremente sus retornos sociales, económicos y medioambientales. Y la consideración añadida de que los destinos deben liderar un proceso de transformación hacia una mayor calidad, innovación y sostenibilidad.

«Queremos seguir mostrando Lanzarote como un destino competitivo y diferenciado, que apuesta por la calidad y la innovación sin perder su identidad ni sus valores medioambientales», manifestó Héctor Fernández en el momento de la rúbrica. Y con protagonismo para la patronal del sector, representada en acto por Susana Pérez, presidenta de la Federación Turística de Lanzarote (FTL), quien apreció que «el empresariado turístico insular quiere contribuir a un turismo que genere beneficios reales para la economía local y que a la vez sea sensible con nuestro territorio y nuestra comunidad».

Con recursos limitados, sobre todo en lo que se refiere al agua y las infraestructuras generales, el reto es mayúsculo. Partiendo de la base de que el turismo podrá ser capaz de mover en Lanzarote este año cerca de 5.000 millones de euros (entre gastos en destino de los viajeros y desembolsos en origen), lógica la aspiración de mantener o incrementar este balance económico en 2026 sin necesidad de tener que contratar las camas a un precio inferior al que se ha venido ofreciendo en el mercado. De ejemplo, los Centros de Arte, Cultura y Turismo; entidades que estrenaron tarifas al alza al empezar 2024, pues con menos visitantes, en un porcentaje del 15% el pasado año con respecto a 2023, fueron capaces de generar un bruto económico muy en positivo. Y la situación se sostiene en 2025, vistas las cuentas hasta junio.