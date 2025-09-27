Eficiencia, transparencia y seguridad: tres ventajas de aplicar la tecnología 'blockchain'

De la progresiva mejora de los medios de transporte al desarrollo de sistemas globales de reservas aéreas; de la incorporación de cerraduras electrónicas en las ... habitaciones de hotel a la aparición de plataformas digitales de alquiler vacacional o la incorporación de robots en la atención de los huéspedes, el sector turístico ha sido pionero en la incorporación de nuevas tecnologías a su gestión.

Ahora, es probable que la tecnología blockchain –que permite registrar y compartir información personal de forma altamente segura y transparente– genere una nueva transformación del sector turístico.

En un ámbito donde la confianza del cliente es clave, la tecnología blockchain puede ofrecer un valor diferencial a los turistas. Por ejemplo, ofreciendo ventajas en la identificación de viajeros o en el manejo de sus datos personales.

¿Qué puede aportar al sector?

Muchas personas asocian la tecnología blockchain básicamente con el mundo de las criptomonedas. Pero, en el sector turístico, donde la tranquilidad del consumidor es un factor critico, añade una nueva capa de seguridad a operaciones como la gestión de reservas, los programas de fidelización y los pagos, en las que se manejan muchos datos (y muy sensibles) de los clientes.

Sus aportaciones fundamentales al sector turístico giran en torno a los siguientes puntos:

1. Eficiencia y sostenibilidad, mejorando la trazabilidad de los servicios. Así, por ejemplo, a través de esta tecnología, un restaurante puede llevar la trazabilidad alimentaria, elaborando informes periódicos con los resultados de consumo y desperdicio del establecimiento.

2. Transparencia y confianza, al generar registros que no se pueden alterar o cambiar una vez que se han agregado los datos. Así, esta tecnología es útil para, por ejemplo, validar reseñas en las plataformas de reservas y webs turísticas.

3. Elimina intermediarios, pues los contratos inteligentes basados en estructuras blockchain permiten confirmar las transacciones automáticamente. Por ejemplo, al dejar un piso turístico en la fecha pactada, la liquidación del contrato se generaría de forma automatizada.

4. Seguridad y protección de los datos personales, ya que permite almacenar los datos personales de los clientes de manera segura. Esto ayuda a reducir fraudes, por ejemplo, evitando suplantaciones en una reserva turística.

Pese a que la tecnología blockchain está ya plenamente desarrollada, factores como la alta demanda energética de sus redes y la falta de regulación en muchos países retrasan su implantación generalizada.

¿Qué gana el viajero?

El uso del blockchain puede mejorar la confianza del turista al permitir la reserva de vuelos y alojamientos con la seguridad de que cada transacción queda registrada de forma inalterable.

Por otra parte, el hecho de que podamos identificarnos digitalmente, permite agilizar los procesos de reserva. Esto reduce tiempos de espera y evita trámites innecesarios o duplicados, ya sea en un aeropuerto o un hotel.

Además, las cadenas hoteleras pueden aplicar esta tecnología en sus programas de fidelización, recompensas y futuros descuentos mediante la creación de tokens o fichas digitales.

¿Una oportunidad global?

La tecnología blockchain representa una oportunidad a nivel global para muchos sectores económicos. El impacto de estas soluciones podría contribuir en 1,76 billones de dólares a la economía mundial en 2030 gracias a su capacidad para mejorar sectores como el logístico, el financiero o el sanitario, al margen del turístico. Para el sector turístico, su potencial de desarrollo pasa por superar retos actuales como son los de la incertidumbre del consumidor o los regulatorios. A medida que más empresas y destinos turísticos se interesen por esta tecnología, su uso se irá extendiendo y, en un círculo virtuoso, se irá generando una mayor confianza en ella a todos los niveles.