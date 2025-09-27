Por primera vez, los Premios Turismo Islas Canarias han salido de las islas capitalinas para celebrarse en La Palma. La elección no es casual: se ... trata de un gesto cargado de simbolismo, porque el turismo debe celebrarse desde cada rincón del archipiélago. No somos dos islas, somos ocho. Cada una aporta una experiencia distinta, y todas juntas configuran el mejor destino turístico del mundo.

La Palma, tras el dolor y la devastación, se ha convertido en ejemplo de resiliencia, de fuerza y de futuro. Aunque los focos mediáticos se apaguen, la responsabilidad con esta isla sigue siendo una prioridad.

El turismo canario no se conforma ni se estanca. Con esfuerzo y dedicación de sus trabajadores, se adapta, mejora y evoluciona. Y no se trata de celebrar cifras ni récords: se trata de reconocer a las personas e instituciones que hacen posible que Canarias sea un destino único.

Ejemplos hay muchos. Bodegas El Grifo, en Lanzarote, demuestra desde hace dos siglos que tradición e innovación pueden ir de la mano. Sus vinos son embajadores de Canarias en el mundo y, a la vez, una experiencia turística que preserva patrimonio y paisaje.

Otro ejemplo es la iniciativa de las Comunidades Turísticas Circulares, impulsada por Ashotel junto al sector agrario. Su modelo conecta turismo y campo, reduciendo residuos y cerrando un círculo virtuoso de protección del territorio. El Ayuntamiento de Adeje supo verlo y ha liderado la expansión de esta práctica, demostrando que la innovación puede y debe acompañar al crecimiento.

La seguridad es otro valor esencial. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con su trabajo diario, aportan la confianza que millones de visitantes buscan y que convierte a Canarias en uno de los mejores lugares no solo para visitar, sino también para vivir.

En el sector privado, cadenas como GF Hoteles desmienten tópicos con hechos: tributación local, diversificación, empleo de calidad, igualdad, sostenibilidad. Y el Hotel Taimar, en Fuerteventura, recuerda que la accesibilidad no es un añadido, sino un derecho. Con el envejecimiento de la población, la inclusión será cada vez más sencial: todos necesitaremos un 'Taimar'.

Las historias de Victoria y Rubén, dos empresas familiares que tributan y generan empleo en Canarias, son un contra discurso frente a quienes minusvaloran el valor de la industria turística. Son las cuentas que desmienten cuentos y el ejemplo de que el turismo puedeser motor económico y social sin sacrificar el interés general.

Estas trayectorias demuestran que el turismo transforma realidades, mejora la vida de los canarios y puede evolucionar hacia un modelo más respetuoso y regenerativo. El reto es seguir construyendo la Canarias del futuro con la vista puesta en la sostenibilidad, la inclusión y el compromiso colectivo.

Ese es el desafío: dejar a las próximas generaciones una Canarias mejor que la que recibimos. Y estoy convencida de que, trabajando juntos en cada isla, lo lograremos.