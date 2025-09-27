Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 27 de septiembre de 2025
JUAN CARLOS ALONSO
Opinión

El turismo canario no se conforma ni se estanca

Jéssica de León

Consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:29

Por primera vez, los Premios Turismo Islas Canarias han salido de las islas capitalinas para celebrarse en La Palma. La elección no es casual: se ... trata de un gesto cargado de simbolismo, porque el turismo debe celebrarse desde cada rincón del archipiélago. No somos dos islas, somos ocho. Cada una aporta una experiencia distinta, y todas juntas configuran el mejor destino turístico del mundo.

Espacios grises

