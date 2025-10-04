Interior instala 306 equipos en los aeropuertos de las islas para realizar el nuevo control de fronteras Empresarios turísticos de las islas han mostrado su preocupación ante los colapsos que causará la implantación del nuevo sistema

Los aeropuertos de Canarias ya se están preparando para activar el nuevo sistema de control de fronteras que la Unión Europea activará el próximo domingo.

El sistema de entrada/salida, en inglés 'Entry-Exit System (EES), es un nuevo procedimiento informático automatizado que registrará las entradas y salidas del Espacio Schengen de ciudadanos de terceros países que se implantará de forma progresiva hasta su total puesta en marcha prevista para el 10 de abril de 2026. Este sistema eliminará de forma permanente el requisito del sellado del pasaporte de los viajeros que acceden o abandonan suelo europeo. Los turistas británicos serán los principales afectados en Canarias

A partir de ahora, los puestos fronterizos deberán estar equipados con equipos informáticos que escanearán los datos de los pasaportes, tomarán fotos a los viajeros y registrarán sus huellas dactilares, la fecha y el lugar de entrada o salida. En caso de que las autoridades le denegaran la entrada, también quedaría registrado.

Para afrontar todo este proceso, el Ministerio del Interior ha realizado una inversión de 83 millones de euros en toda la red aeroportuaria española para dotar a los aeropuertos de los equipos necesarios.

En Canarias se van a instalar 306 equipos automatizados, se van a reforzar los puestos de control manual hasta contar con 113 y 208 cabinas del Sistema de Control Automático de Fronteras, ABC, por sus siglas en inglés.

Estos sistemas, tanto los manuales como los automatizados ya se encuentran instalados y listos para su puesta en funcionamiento en seis de los ocho aeropuertos, quedando fuera La Gomera y El Hierro, según informan fuentes del Ministerio del Interior a este periódico.

En el caso del Aeropuerto de Gran Canaria, habrá 34 puestos de control manual, 84 equipos automatizados y 55 puestos ABC.

Muy similar será el dispositivo en el Aeropuerto Reina Sofía en Tenerife Sur con 31 puestos de control manual, 84 equipos automatizados y 48 cabinas ABC.

En el aeropuerto de Tenerife Norte, dado el menor tráfico de pasajeros extracomunitarios, Interior ha decidido que hayan nueve puestos de control manual, 16 equipos para los procesos automatizados y 5 cabinas ABC.

El siguiente aeropuerto que sale más reforzado es el César Manrique en Lanzarote, que contará con 26 puestos de control manual, 72 equipos automatizados y 48 cabinas ABC.

En el Aeropuerto de Fuerteventura, habrá nueve puestos de control manual, 32 para los procesos automatizados y 36 cabinas ABC.

El aeropuerto de La Palma presenta una distinción respecto a los otros cinco y es que contará con un equipo (tótem) controlado por un agente de policía, además de los cuatro puestos de control manual, 18 equipos automatizados y 16 cabinas ABC.

Todo el dispositivo, tanto los equipos de control manual como los automatizados, están ya instalados y operativos. La entrada en funcionamiento gradual ordenada por la Comisión Europea supone que los equipos automatizados entrarán en fase operativa de manera gradual durante los primeros seis meses, periodo en el que seguirá activo el sistema de control manual (sellado de pasaportes).

A partir del 10 de abril de 2026, todo el control de pasajeros por cualquiera de las fronteras europeas se realizará de manera automatizada a través del EES. Pese a que los equipos están ya instalados y operativos, el Ministerio del Interior informó a este periódico que «no es posible desagregar» la inversión específica realizada en los aeropuertos canarios.

Dudas del empresariado

El nuevo control de fronteras que la Unión Europea va a activar el 12 de octubre en todas los aeropuertos de la zona Schengen ha provocado dudas en el seno de algunas islas como Tenerife, altamente dependiente de la entrada de turistas afectados por esta nueva normativa como son los visitantes británicos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé se mostró a favor de que este sistema se implante en los aeropuertos canarios ya que va a favorecer un mejor control y seguridad en las fronteras del archipiélago.

Sin embargo, señala que, basados en pasadas experiencias, está «demostrado» que los aeropuertos no cuentan con las infraestructuras ni los servicios adecuados para «asumir un cambio de esta magnitud» en tan corto periodo de tiempo.

Sesé recuerda que desde la llegada del Brexit, los aeropuertos canarios han tenido «muchísimos problemas» debido a la falta de instalaciones acorde al servicio y la ausencia de recursos humanos suficientes, siendo habituales las aglomeraciones, particularmente en el Aeropuerto de Tenerife Sur, «deteriorando» la primera impresión que se lleva el turista de las islas cuando aterriza por primera vez.

«A menos de que este proceso se haga de forma muy efectiva, pensamos que va a resultar en aún más aglomeraciones y una peor imagen para el turista», afirma Sesé.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en la importancia de obtener una inyección económica que ayude a hacer frente a una mejora de los espacios aeroportuarios del archipiélago. «Nuestros aeropuertos no están preparados para el volumen de pasajeros que estamos recibiendo».

Sesé apunta a que la importancia del turista británico, sin duda, el más numeroso en su llegada a las islas no se ha visto reflejada desde la entrada del Brexit, ya que no se han hecho las labores necesarias para adaptar los aeropuertos a esta realidad. «Hemos tenido tiempo para que se resuelva la situación pero no se ha hecho y por ello seguimos manifestándolo. Hay que evitar dar una sensación de descontrol, que no se da en nuestros destinos competidores del Caribe y el Mediterráneo».

Sesé defiende que el sistema puede resultar positivo pero solo «si se ponen todas las medidas en marcha y se aplican correctamente».