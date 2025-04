Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 14 de abril 2025, 22:55 | Actualizado 23:18h. Compartir

Tras más de un mes negociando con los sindicatos bajo la atenta mirada del Gobierno de Canarias, el presidente de la patronal turística de Las Palmas cuenta cómo se fraguó la subida salarial de los trabajadores de la hostelería y las medidas que incluirá el nuevo convenio a partir de 2026.

– ¿Cómo se fragua este acuerdo cuando parecía que la huelga era inevitable?

– Lo cierto es que ha habido comunicación en todo momento con los sindicatos, como hemos hecho toda la vida. Lo que sucede es que, durante la negociación, que ha durado cerca de un mes, no hemos hecho declaraciones públicas a los medios, lo que ha creado un relato de que un acuerdo estaba lejos pero la verdad es que hubo avances continuamente. Toda negociación dura su tiempo y parece que no se va a dar un acuerdo hasta que finalmente llega. Nosotros lo hemos hecho desde el silencio, sabiendo en todo momento que íbamos a llegar a un acuerdo porque era nuestra voluntad.

Como siempre, hay gente que se levanta de la mesa, gente que se sienta, así son las negociaciones siempre, hasta que se van acortando distancias y se llega a un compromiso. Al tener un convenio en vigor, nosotros queríamos hacer las mejoras en el próximo, el de 2026-2029. La presión social, los medios de comunicación y sus portadas, nos han hecho llegar a un acuerdo antes, pero ahora o dentro de seis meses iba a llegar, eso lo teníamos clarísimo.

– ¿Qué papel ha jugado el hecho de que los servicios mínimos para los días de huelga fuesen a ser muy limitados?

– Ninguno. Las reuniones con el Gobierno para determinar los servicios mínimos no se habían celebrado todavía así que no teníamos conocimiento de que medidas se iban a adoptar. La voluntad de llegar a un acuerdo nunca ha peligrado, no ha habido ningún factor externo más allá de la presión social. Se han dado las circunstancias para que haya un adelantamiento de los acuerdos, motivada por la situación social y política, algo extraordinario ya que es la primera vez que se abre un convenio. El acuerdo se ha alcanzado por seguridad y no tiene nada que ver con la falta de voluntad ni con los servicios mínimos, ni con nada.

Confianza «Siempre tuvimos claro que llegaría un acuerdo, por mucho que las posturas estuvieran alejadas»

Con este esfuerzo, en la provincia de Las Palmas las empresas de hostelería ponen 100 millones de euros sobre la mesa para compensar esa pérdida del nivel adquisitivo de los trabajadores, dando respuesta a una de las demandas que existían, mientras que hay otras sin cumplir, como la vivienda, como el transporte público, infraestructuras, etc..., en un año que el Gobierno canario deja de gastar 1.000 millones de euros. Es la parte política la que tiene que dar respuesta a estas demandas sociales. El turismo ha puesto su granito de arena en lo que está bajo su responsabilidad.

– ¿Aparte de la subida salarial, cómo se distribuyen esos 100 millones de euros en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector?

– Los 100 millones de euros que vamos a poner encima de la mesa este año cubren solo fines salariales. Incluyen una subida del 2,75% sobre el 2,25% que ya estaba pactado para 2025, más la prima de 650 euros por trabajador, aparte de las subidas del próximo año del 4%. Estamos hablando de una subida del 9% en dos años.

A esto le sumamos, el compromiso de todas las partes, tanto, de poner en valor lo que aporta el turismo y lo que dignifica el hecho de ser un profesional en turismo, que ya antes de esta mejora era uno de los mejores convenios de España, pagando un 13% más que la media de los convenios de hostelería de la península. Además, en septiembre abriremos el convenio 2026-2029, en donde las partes nos buscamos alcanzar una paz social y negociar sin ningún tipo de presión.

Sobre las mejoras en las camas elevables para las camareras de piso y la eliminación de los turnos partidos ya tenemos acuerdos verbales para el próximo convenio. Hay otros asuntos como el absentismo que sí están en discusión pero estas dos no.

– ¿Esta partida económica es un gran esfuerzo para los empresarios hoteleros?

– Creo que es difícil encontrar otro sector en el que se destinen 100 millones de euros a los trabajadores. Aportar esa cantidad de dinero de golpe y solo en una provincia creo que no se ha dado nunca. Todo teniendo en cuenta que hay un convenio en vigor, mientras otros sectores hay muchos convenios sin celebrar. Lo que es indiscutible es que el sector turístico ha puesto 100 millones de euros en la mesa para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores provocada por la inflación, reforzando nuestro convenio como uno de los mejores del país.

Solidez «Con esta subida salarial reforzamos nuestro convenio como uno de los mejores del país»

– ¿En qué van a consistir las acciones conjuntas con los sindicatos?

– En los últimos tiempos se está señalando al turismo como responsable de todos los males de Canarias y lo que queremos dejar claro es que el turismo con su facturación está colaborando con récords de recaudación en impuestos para la comunidad autónoma y que gracias a ello hay fondos para afrontar problemas de sanidad, asuntos sociales y educación.

Para la gente que se pregunta en qué beneficia el turismo, hay que enseñarles los récords de empleo, que tenemos los mejores datos de paro a pesar de tener 250.000 habitantes más que en el 2008, que los 170.000 trabajadores del sector turístico hacen que el Gobierno recaude más que nunca en IGIC y en IRPF gracias a las empresas. Además, otros problemas como la escasez de agua y la vivienda no son responsabilidad del turismo se resuelven desde la gestión pública, no desde el turismo. Son reclamaciones sociales a las que no se está dando contestación.

– ¿Les parecían justas las reivindicaciones de los sindicatos?

– Desde el principio entendíamos que había una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores pero que es cosa de todos los sectores y no propia del turismo. Desde el Gobierno, y los sindicatos solo se habla que es el turismo quien tiene que subir los salarios. Nosotros teníamos claro que los íbamos a subir, pero en el próximo convenio, esa era la principal disociación con los sindicatos. Nos sorprende que no se haga lo mismo con el resto de sectores, que son los que hacen que el salario medio en Canarias sea de los más bajos del país.

– ¿Cuál es el efecto real que hubiese tenido una huelga?, ¿esperaban muchas reclamaciones por parte de los turistas?

– Esta pregunta puede tener dos respuestas. La de la parte sindical que entendería que es mayoritaria y la patronal que entendía que iba a ser minoritaria. Afortunadamente no será ninguna de las dos porque hemos llegado a un acuerdo bueno para los trabajadores y porque hemos puesto 100 millones encima de la mesa para que los trabajadores compensen su pérdida de poder adquisitivo, un dinero, que no llega en su totalidad a los trabajadores, que cada vez pagan más en impuestos y cotizaciones sociales. Si suben los salarios pero también los impuestos, muchas veces el trabajador acaba con el mismo nivel adquisitivo.

– ¿Consideran haber frenado la huelga una victoria?

– No, lo que hemos conseguido entre sindicatos y patronal es una mejora de las condiciones de los trabajadores que va a ser una mejora para el destino y las empresas, para todos. Los que ganan son los trabajadores que van a ver reforzado su poder adquisitivo. No obstante, si nuestros gobernantes no son capaces de hacer buenas políticas económicas y mantener unos precios e impuestos estables, acabaremos teniendo trabajadores no satisfechos independientemente de las subidas salariales que se puedan hacer.