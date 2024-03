El hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, en la lista de los mejores del mundo

Viernes, 8 de marzo 2024, 12:12 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El Hotel Botánico&The Oriental Spa Garden ha sido reconocido como uno de los mejores hoteles del mundo en los prestigiosos 'Tui Global Awards 2024'. Esta lista es aprobada mundialmente como la guía de los mejores destinos hoteleros: The Best of The Best.

Lo que convierte a esta selección en una guía excepcional para los viajeros del mundo es que es la propia opinión de los huéspedes la que determina la selección. Dieciséis millones de clientes, en 16.000 hoteles de TUI alrededor del mundo, han determinado que estos selectos hoteles sean reconocidos como los mejores de 2024.

La calidad de las instalaciones, cuidadas hasta el mas mínimo detalles, la belleza del jardín botánico que compone sus exclusivas zonas al aire libre, la delicada y amplia oferta gastronómica de sus tres restaurantes internacionales, la comodidad y amplitud de las habitaciones y la amable atención de todo el personal son los aspectos que los clientes han valorado a la hora de destacar al Hotel Botánico como uno de los mejores lugares a los que acudir en el mundo. Un logro muy destacado en un universo en el que existen más de 187.000 hoteles en todo el mundo. Más de 25000 de cinco estrellas. En esa competencia destacar es una cuestión de calidad extrema. El Hotel Botánico&The Oriental Spa, cinco estrellas Gran Lujo está ubicado en Puerto de la Cruz, al norte de Tenerife. Dispone 241 habitaciones, en las que el espacio es un lujo más, decoradas con delicadeza y elegancia para hacer de su uso un espacio de placer. Tres elegantes piscinas exteriores, 25.000 m2 de preciosos jardines e incluso, un lago con cisnes. Además, es uno de los lugares preferidos para la celebración de bodas y eventos con 5 amplios salones. Uno de los espacios más deseados del Hotel Botánico es su exclusivo spa: The Oriental Spa Garden es un espacio en el que el placer de los tratamientos se aúna con el lujo de un lugar concebido para que todos los sentidos disfruten de un momento único: con más de 3.500 m2 de superficie y la mejor tecnología y tratamientos, ha sido reconocido en numerosas ocasiones como el mejor Spa de hotel Europa.

Temas

TUI

Hoteles