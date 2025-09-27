Grupo Loro Parque garantiza las mejores experiencias de ocio en Canarias

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:30 Compartir

Si estás pensando en unas vacaciones para disfrutar en familia o con amigos, las Islas Canarias son la elección perfecta. En Tenerife, la visita a Loro Parque es imprescindible: un lugar único donde la biodiversidad cobra vida en entornos diseñados para garantizar el bienestar animal. Desde las imponentes orcas hasta los majestuosos gorilas y leones africanos, cada rincón del parque acerca al visitante a la naturaleza.

Este compromiso con la excelencia le ha valido reconocimientos internacionales, como la Placa y Medalla de Oro al Mérito Turístico y la certificación de Bienestar Animal de Global Humane. Además, a través de Loro Parque Fundación, la compañía ha salvado a 12 especies de loros de la extinción, invirtiendo más de 29 millones de dólares en más de 300 proyectos de conservación.

Frente al parque, Brunelli's Steakhouse ofrece una experiencia gastronómica única con los mejores cortes de carne cocinados en su exclusivo horno SouthBend de 800º.

Para quienes buscan relajarse, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, es el hotel 5 estrellas gran lujo del norte de Tenerife, premiado en siete ocasiones como mejor hotel con spa de Europa y el Mediterráneo por Condé Nast Johansens.

En el sur de la isla, Siam Park continúa siendo el mejor parque acuático del mundo, galardón otorgado por Tripadvisor en diez ocasiones, con atracciones icónicas como Tower of Power, Singha y The Dragon.

El recorrido se completa en Gran Canaria con Poema del Mar, un impresionante acuario con el mayor ventanal curvo del mundo, que sumerge al visitante en la magia de los océanos a través de sus áreas Jungla, Arrecife y Deep Sea.

El Grupo Loro Parque es referente en turismo sostenible, con infraestructuras que producen hasta 600.000 litros de agua potable al día, reduciendo el consumo de recursos y el uso de plásticos. Su oferta combina naturaleza, adrenalina, gastronomía y lujo, creando una experiencia integral para los viajeros más exigentes.