Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 27 de septiembre de 2025

Grupo Loro Parque garantiza las mejores experiencias de ocio en Canarias

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:30

Si estás pensando en unas vacaciones para disfrutar en familia o con amigos, las Islas Canarias son la elección perfecta. En Tenerife, la visita a Loro Parque es imprescindible: un lugar único donde la biodiversidad cobra vida en entornos diseñados para garantizar el bienestar animal. Desde las imponentes orcas hasta los majestuosos gorilas y leones africanos, cada rincón del parque acerca al visitante a la naturaleza.

Este compromiso con la excelencia le ha valido reconocimientos internacionales, como la Placa y Medalla de Oro al Mérito Turístico y la certificación de Bienestar Animal de Global Humane. Además, a través de Loro Parque Fundación, la compañía ha salvado a 12 especies de loros de la extinción, invirtiendo más de 29 millones de dólares en más de 300 proyectos de conservación.

Frente al parque, Brunelli's Steakhouse ofrece una experiencia gastronómica única con los mejores cortes de carne cocinados en su exclusivo horno SouthBend de 800º.

Para quienes buscan relajarse, el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, es el hotel 5 estrellas gran lujo del norte de Tenerife, premiado en siete ocasiones como mejor hotel con spa de Europa y el Mediterráneo por Condé Nast Johansens.

En el sur de la isla, Siam Park continúa siendo el mejor parque acuático del mundo, galardón otorgado por Tripadvisor en diez ocasiones, con atracciones icónicas como Tower of Power, Singha y The Dragon.

El recorrido se completa en Gran Canaria con Poema del Mar, un impresionante acuario con el mayor ventanal curvo del mundo, que sumerge al visitante en la magia de los océanos a través de sus áreas Jungla, Arrecife y Deep Sea.

El Grupo Loro Parque es referente en turismo sostenible, con infraestructuras que producen hasta 600.000 litros de agua potable al día, reduciendo el consumo de recursos y el uso de plásticos. Su oferta combina naturaleza, adrenalina, gastronomía y lujo, creando una experiencia integral para los viajeros más exigentes.

Imagen principal - Grupo Loro Parque garantiza las mejores experiencias de ocio en Canarias
Imagen secundaria 1 - Grupo Loro Parque garantiza las mejores experiencias de ocio en Canarias
Imagen secundaria 2 - Grupo Loro Parque garantiza las mejores experiencias de ocio en Canarias

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  2. 2 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  3. 3 John Travolta ya rueda en Gran Canaria su próxima película
  4. 4 De trabajo fin de grado a proposición no de ley: «Las casas contenedor, para universitarios van bien»
  5. 5 Una colisión entre una moto y un camión provoca largas retenciones en la Avenida Marítima
  6. 6 Los trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria exigen el pago de 11,5 millones de euros
  7. 7 Los jóvenes podrán solicitar el bono de alquiler a partir del lunes
  8. 8 La muerte de Dulce Xerach deja «un vacío irremplazable» en la escena política y cultural
  9. 9 Tres encapuchados, una lancha y explosivos: el Puerto ensaya un atentado terrorista
  10. 10 Un menor grave tras sufrir quemaduras en un incendio en San Bartolomé de Tirajana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Grupo Loro Parque garantiza las mejores experiencias de ocio en Canarias

Grupo Loro Parque garantiza las mejores experiencias de ocio en Canarias