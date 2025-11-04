Gran Canaria logra un incremento del 10% de las conexiones aéreas

Canarias7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 18:00 Comenta Compartir

El equipo profesional de Turismo de Gran Canaria, con el consejero Carlos Álamo al frente de la delegación desplazada a Londres, pudo constatar durante la primera jornada de la World Travel Market un incremento de plazas aéreas del 10,08% para volar a la isla este invierno desde el Reino Unido. Este aumento en la conectividad, con la suma de 58.042 nuevos asientos, se produce en respuesta a una demanda «boyante» pese a la incertidumbre económica del Reino Unido.

Álamo indicó que el destino insular asegura la continuidad del turista británico como primer cliente, tanto en volumen como en facturación, «lo que nos garantiza una línea positiva» para 2026.

La tendencia general del mercado británico, a partir de las estadísticas de llegadas y del volumen de ingresos, sitúa a Gran Canaria en sus mejores registros históricos respecto a este cliente y, según apuntó el consejero del Cabildo, «no muestra signos de decaer o finalizar pronto, lo cual habla de la fortaleza de Gran Canaria en la actualidad como destino turístico atractivo, renovado y con una oferta multiproducto de gran interés en el Reino Unido y Europa». Añadió que esto no es fácil en un escenario complejo por la incertidumbre económica y financiera del Reino Unido. «Muchos destinos están ralentizando sus registros, aunque sigan en positivo. Nosotros, por el momento, no estamos sintiendo esto. Crecemos en todos los parámetros, salvo mínimamente en los días de estancia y las pernoctaciones, algo entendible y asumible», explicó el consejero insular, quien reveló que el cliente inglés está dispuesto a reducir costes y gastos, pero no a prescindir de su viaje anual a un destino de sol y buen clima.

De esta manera, el destino turístico de Gran Canaria cuenta con una previsión de 646.832 plazas aéreas desde el Reino Unido, con una variación anual del 10,08% –58.042 asientos más— entre los meses de octubre y marzo. Esto se produce tras cerrar en Londres los convenios y acuerdos pertinentes con aerolíneas, agentes y turoperadores. «Se trata de acuerdos que llevábamos trabajando durante todo el año, que no son sencillos, y que hemos podido traer muy avanzados para rematarlos aquí con nuestro equipo».

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de nuevos vuelos operados por easyJet y Jet2 con Birmingham, Liverpool y London-Luton. Los aeropuertos que más crecen son los de Londres-Gatwick, con un 17,89% más de plazas; East Midlands, con un incremento del 36,88%; y Belfast, que ha programado un 17,59% más.