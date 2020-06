Gran Canaria lidera la búsqueda de viajes de los británicos

La demanda de viajes turísticos a España entre los británicos aumentó un 42% la pasada semana, cuando se conocieron los planes del Gobierno de relajar el confinamiento y la disposición del español de acoger a turistas británicos. Según el sitio de comparación de precios, Travelsupermarket, las búsquedas sobre Mallorca aumentaron un 96%, Gran Canaria 51%, Benidorm, 46%, Tenerife, 28%.

Se espera que el lunes el Gobierno anuncie acuerdos con diferentes países para facilitar el movimiento en aeropuertos. Y se cree también que la cuarentena de 14 días a la que en la actualidad son sometidos los viajeros que llegan a Reino Unido será levantada, porque el 29 de junio es la fecha fijada por el Ejecutivo de Johnson para revisar su polémica medida. El primer ministro ya ha anunciado que los vuelos domésticos no esenciales serán permitidos a partir del 4 de julio.

Los medios británicos no publican sin embargo fotografías de británicos en las playas de la Costa del Sol sino en la de Bournemouth. Temperaturas de 30 grados al mediodía están deparando la semana más calurosa de este año. No solo son las playas. Calles y parques se van acercando a la normalidad. A medida que el Gobierno ha añadido reglas a las simples normas del confinamiento total, con un paseo y una compra, los indicios sugieren que la población ya no sabe con exactitud qué está permitido y qué no se debe hacer.