«Gran Canaria es la isla que menor descenso presenta en afluencia de turistas»

— Este lunes comienza la World Travel Market, ¿cómo será la promoción de la Isla durante estos tres días en Londres?

— De mucha actividad. Tenemos previstas más de 25 reuniones distintas con los principales agentes de turismo británico, desde agencias de viajes, consorcios, aerolíneas o medios de comunicación. Se trata de unas jornadas intensas tanto a nivel institucional como para los técnicos del Patronato de Turismo. En estos tres días también aprovecharemos para tener reuniones con empresarios locales, para ver en común inquietudes y propuestas que generen mayores sinergias entre nuestro destino y el Reino Unido.

— La feria, que siempre ha tenido una relevancia especial en lo que a promoción turística se refiere, este año cobra incluso más protagonismo por ser la última antes de que se haga efectiva la salida de los británicos de la Unión Europea. ¿Se ha hecho un análisis sobre el impacto que puede tener esta ruptura en el turismo grancanario?

— No, la verdad que es muy difícil de prever porque hasta ahora los indicadores no generan alarmas. De todos modos, desde el Cabildo de Gran Canaria nos mantenemos muy cautos a todo lo que pueda suceder por derivaciones a nivel económico, social o político. No obstante, hay que tener en cuenta un dato y es que a la Isla de siempre se le había resistido el público británico, sin embargo, en el año 2017 alcanzamos un record histórico con unos 900.000 turistas, un 13% más con respecto al año anterior. Por otro lado, en lo que va de año y con los últimos datos conocidos, de enero a agosto hemos padecido un descenso del 3,9%, mientras que a nivel regional ha sido de un 6,5% y en Tenerife de un 8%. Por tanto, nosotros estamos manteniéndonos en la línea.