Fuerteventura: cuando el turismo aporta sostenibilidad social desde la gestión pública La Consejería de Turismo detalla su estrategia para vincular la potenciación del sector turístico con inversiones, además de reclamar mejoras para los trabajadores

Catalina García Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:29

La Consejería de Turismo del Cabildo lleva dos años ejecutando una estrategia que mejora el posicionamiento de Fuerteventura como destino de referencia en el mercado europeo, reclama la atención de visitantes nórdicos y vincula la buena marcha del sector con inversiones y beneficios para las economías locales y familiares.

La presidenta del Cabildo, Lola García, pone el acento en «la influencia positiva del sector Servicios sobre el resto de sectores económicos de Fuerteventura y la necesidad de que dichos beneficios reviertan en la isla». En esta línea, la consejera de Turismo, Marlene Figueroa, explica que «la estrategia pasa por una gestión pública del sector turístico que propicie una mayor sostenibilidad social a través de la que todos en la isla puedan ganar».

Esta estrategia cuenta con la necesaria implicación de los empresarios y empresarias, los trabajadores y trabajadoras y las instituciones de la isla. Se fomenta así un círculo donde el fruto del trabajo queda en casa, en Fuerteventura, mediante el programa 'Fuerte por Naturaleza', del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

La Consejería de Turismo parte de la base estadística de que el sector Servicios aglutina al 89,2% de los trabajadores de la isla para concluir que el turismo no es una actividad económica más para Fuerteventura sino su cabeza tractora, el motor que da energía a otras actividades y sustenta las economías familiares. Más allá de la recepción de un hotel o de la mesa de un restaurante, este sector consume multitud de bienes y servicios que en parte son producidos en la isla y en todos los casos son aportados por trabajadores locales, quienes a su vez tienen sus propias demandas de bienes y servicios.

1.500 trabajadores más

En concreto, el Instituto Canario de Estadística (Istac) contabiliza que los puestos de trabajo directos e indirectos vinculados al sector Servicios crecieron en la actual temporada de verano de 2025 hasta 52.150 empleos en Fuerteventura. Son casi 1.500 trabajadores más que en el mismo periodo de 2024.

Pero, ¿de qué forma consigue Fuerteventura esas cifras de empleo en el sector Servicios? ¿Qué estrategia sigue la Consejería de Turismo para fomentar esa tendencia? La promoción, la conectividad y la inversión son los pilares de la estrategia.

Promoción y conectividad

Un buen punto de partida es el reciente informe de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), dependiente del Ministerio de Turismo, que establece una correlación entre los parámetros habituales en las estadísticas de turismo (plazas aéreas, reservas, etcétera) y el empleo asociado al sector en la isla. Una de las conclusiones del estudio de Segittur es que el aumento de las plazas aéreas regulares con la isla y el aumento de las reservas hoteleras coincide con el aumento de los empleos en Fuerteventura.

Es decir, hay que despertar el interés por Fuerteventura de los mercados europeos y hay que facilitarles una forma razonable de llegar a la isla. Dicho en otras palabras, Fuerteventura necesita promoción y conectividad aérea directa, asequible y regular.

Aquí vuelve a entrar en juego la estrategia de la Consejería Insular de Turismo. En cuanto a promoción, el objetivo es mejorar las cifras de visitantes cualificados como los nórdicos; turistas interesados en gastar dinero en destino para conocer sus espacios naturales y valores culturales, gastronómicos, etcétera. Y una de las piezas clave en la promoción dirigida a turistas cualificados es constituirnos en Destino Azul (estrategia 'Fuerteventura Blue Destination').

Destino azul

'Fuerteventura Blue Destination' tiene el reto compartido con la Unión Europea de revalorizar nuestras costas y litorales y repensar los usos y la manera en que nos relacionamos con este entorno natural. Esta estrategia atrae a turistas más conscientes y que quieren disfrutar del contacto con la naturaleza de una manera responsable. Esos son los visitantes que interesan.

Otra de las piezas clave en la promoción de la actual estrategia insular de Turismo es el paladar. Por ello, Fuerteventura participó en el 23º Congreso Internacional de Gastronomía Madrid Fusión 2025 Alimentos de España. La idea es sencilla: el visitante que aprecia las cualidades de una buena comida, seguramente está dispuesto a gastar dinero en lo auténtico del destino.