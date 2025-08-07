Fuerteventura 'se lleva la palma' con las mejores playas de Canarias en 2025 Según las reseñas recogidas en la aplicación móvil 'Google Maps', la isla majorera cuenta con seis de las mejores playas del archipiélago

Ya en plena temporada estival, los amantes de la playa de toda Canarias disfrutan de sus esperadas escapadas veraniegas. Con el sol brillando y el clima cálido, muchos están listos para explorar nuevos destinos costeros. Muchos de ellos deciden pasar sus vacaciones descubriendo nuevos rincones del archipiélago, y para ello deben conocer cuáles son las mejores playas de este 2025.

La isla de Fuerteventura cuenta con las mejores costas de Canarias, según el estudio realizado por la plataforma Holidu. Playas como Cofete, Sotavento o Corralejo son algunas de las más destacadas. Esta clasificación se basa en miles de opiniones y valoraciones de viajeros, destacando los destinos que prometen no solo belleza natural, sino también experiencias memorables.

1. Playa de Cofete

Ubicada en la isla de Fuerteventura, esta playa se extiende por kilómetros entre paisajes montañosos que parecen abrazar el océano. Con una valoración de 4,8 en Google Maps y más de 4,700 reseñas de visitantes, Cofete es un lugar donde la naturaleza se presenta en su estado más puro y majestuoso. Es el sitio perfecto para quienes deseen desconectar del mundo y perderse en el esplendor de lo inexplorado.

2. Playa de Sotavento de Jandía

También en Fuerteventura, conocida por sus excelentes condiciones para deportes acuáticos, esta playa es una garantía de exito para los entusiastas del windsurf y el kitesurf. Este tramo de costa no solo impresiona por sus dimensiones, sino por los contrastes de sus aguas turquesas y arenas blancas que parecen extenderse indefinidamente. Con una impresionante calificación de 4,8 basada en miles de experiencias positivas, Sotavento es el lugar donde la aventura se combina con la serenidad.

3. Playas de Corralejo

Con dunas que parecen desvanecerse en el horizonte y aguas increíblemente claras, este lugar es el paraíso para quienes buscan surfear o simplemente disfrutar del paisaje impresionante. Ubicadas en Fuerteventura, las grandes playas no solo ofrecen belleza escénica, sino que son parte del Parque Natural de Corralejo, un espacio protegido que invita a explorar y conectar con la naturaleza. Este entorno casi surrealista, combinado con actividades acuáticas y la oportunidad de observar vida marina diversa, explica su alta valoración de 4,8 estrellas.

4. Playa Risco del Paso

Playa emblemática de Fuerteventura y portada de tantas postales representativas de Canarias. El Risco del Paso se sitúa en la costa sur de Jandía, en el municipio de Pájara. Al ser una zona tradicionalmente ventosa, especialmente durante los meses de verano, es ideal para la práctica de deportes acuáticos como windsurf y kitesurf. Cuenta con una puntuación de 4,8 en Google Maps.

5. Playa La Concha

En el noroeste de la isla de Fuerteventura se encuentran las playas del pueblo marinero de El Cotillo. La Concha se extiende hacia el norte como una serie de calas familiares de arena blanca y calmadas aguas turquesas. Con un 4,8 de valoración y 919 comentarios, es una de las más famosas de la isla por su tranquilidad, belleza y calidad.

6. Playa de Jarubio

También ubicada en la isla de Fuerteventura, la playa de Jarugo se encuentra entre la localidad de Los Molinos y los «Acantilados de Tindaya». Es un refugio de serenidad y belleza natural lejos del bullicio turístico. Esta playa ofrece a sus visitantes un entorno prístino donde el sonido del mar y el viento son los protagonistas. Una valoración de 4,8 y 635 comentarios.