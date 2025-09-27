Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 27 de septiembre de 2025
Manifestación contra el turismo de masa de este año en Arrecife, Lanzarote. EFE
Tribuna libre

Ya en la antigua Roma Séneca clamaba contra los turistas

Freya Higgins-Desbiolles

Profesor adjunto y profesor adjunto superior de gestión turística, Universidad del Sur de Australia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:30

Este caluroso verano europeo, las protestas contra el turismo han acaparado los titulares de la prensa, desde Barcelona hasta Venecia, pasando por Mallorca y las ... islas Canarias. Sin embargo, los disturbios no se limitan a Europa.

Top 50
  1. 1 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  2. 2 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  3. 3 John Travolta ya rueda en Gran Canaria su próxima película
  4. 4 De trabajo fin de grado a proposición no de ley: «Las casas contenedor, para universitarios van bien»
  5. 5 Una colisión entre una moto y un camión provoca largas retenciones en la Avenida Marítima
  6. 6 Los trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria exigen el pago de 11,5 millones de euros
  7. 7 Los jóvenes podrán solicitar el bono de alquiler a partir del lunes
  8. 8 La muerte de Dulce Xerach deja «un vacío irremplazable» en la escena política y cultural
  9. 9 Tres encapuchados, una lancha y explosivos: el Puerto ensaya un atentado terrorista
  10. 10 Un menor grave tras sufrir quemaduras en un incendio en San Bartolomé de Tirajana

