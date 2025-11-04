La feria de un TURISTA FIEL El 26 por ciento de los turistas británicos ha visitado las islas al menos diez veces

El 80 % de los turistas británicos que viajan a Canarias son «repetidores» y el 26 % ha visitado las islas al menos diez ocasiones anteriormente, según destacó la pasada semana en comisión parlamentaria la consejera de Turismo y Empleo regional, Jéssica de León, para destacar la importancia de la feria de turismo World Travel Market.

De León, en respuesta al diputado del PP David Morales, señaló o que la presencia de Islas Canarias en esa feria persigue reforzar la posición competitiva del archipiélago en el mercado británico, entre otros propósitos.

«Siete de cada diez británicos que viajan a España tienen como destino las Islas Canarias, nuestro archipiélago llega con el destino a pleno rendimiento», se congratuló la consejera.

Explicó que el gasto medio de cada turista británico es de 1.472 euros, unos 191 euros diarios, lo que supone una recaudación aproximada de 8.000 millones de euros, con una estancia media de 8 días.

Según los datos que maneja la Consejería, el nivel de satisfacción también es muy alto, un 9 sobre 10, y un 42 % considera que la experiencia fue mejor de lo esperado.

Otro de los objetivos en esta feria es potenciar los segmentos de turismo activo, deportivo y de naturaleza, teniendo en cuenta que el 24 % de los británicos busca vacaciones con actividades físicas al aire libre.

Fortalecer el turismo activo y deportivo abarca no solo al mercado británico, sino a todos los demás, puesto que Canarias es la comunidad autónoma con más empresas de este tipo, 1.204 empresas y empleos directos de hasta 6.000 personas en verano o Semana Santa, añadió De León.

Otro propósito para la World Travel Market es difundir el compromiso climático, la regeneración del destino y la Carta del Turismo Sostenible de Lanzarote +30, ya que la sostenibilidad forma parte central de la política turística.

Como en otras ocasiones, la Consejería dará soporte en esta feria a las numerosas empresas de las islas que se desplazan a la World Travel Market para generar negocio, subrayó Jéssica de León.

Un mercado clave para Tenerife

Las islas acudirán de nuevo a la feria bajo el paraguas del Gobierno de Canarias. El Cabildo de Tenerife se ha fijado como objetivo en la WTM asentar su conectividad y atraer visitantes a su oferta de alto nivel y de estilo de vida.

El mercado británico es el principal origen de turistas a Tenerife, con 2,74 millones de visitantes en 2024, un 9,7% más que en 2023, mientras que en 2025 se está registrando «una cierta contención» en el crecimiento, con 1.555.048 personas alojadas en hoteles y apartamentos de la isla en los nueve primeros meses del año.

Con una cuota del 44%, Tenerife es el principal destino canario de tráfico aéreo desde Reino Unido y la isla con mayor cuota de mercado del archipiélago.

Entre los argumentos que refuerzan la apuesta de la isla en WTM en cuanto a la oferta de alto nivel y de estilo de vida, destaca la reapertura de emblemáticos establecimientos como el Gran Hotel Taoro en Puerto de la Cruz, pionero en el turismo de lujo en España.

En materia de sostenibilidad, la delegación tinerfeña incidirá en su firme compromiso en sostenibilidad medioambiental, social y económica donde destacan iniciativas como 'Regenerate', que buscan la regeneración de los ecosistemas y sensibilizar a la población sobre la importancia de conservarlos.

La delegación tinerfeña estará encabezada por el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, junto a representantes de Ashotel y de los ayuntamientos de Puerto de la Cruz, Santiago del Teide, San Miguel de Abona, Arona y Adeje.

Lope Afonso ha manifestado que se busca «atraer a un viajero que busca experiencias singulares, vinculadas al bienestar, la gastronomía, la naturaleza o la cultura local, en un entorno que mantiene su esencia».

Dimple Melwani ha destacado el interés por consolidar y mejorar las conexiones aéreas y presentar las novedades del destino en este último año.

«Si bien la motivación principal del viajero británico sigue siendo el descanso, en este primer semestre del año ha aumentado el peso de quienes vienen a explorar y conocer la isla», ha explicado.