Eventos con mayor retorno publicitario, calidad y sostenibilidad para 2026 La Consejería de Turismo y Empleo publica el proceso selectivo al que destinará 6,5 millones de euros de fondos propios para consolidar la variada agenda de actividades que beneficia tanto a residentes como a turistas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:30 Comenta Compartir

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Turismo de Islas Canarias, prosigue con su estrategia para patrocinar eventos con interés turístico en las islas que tengan un mayor retorno publicitario, así como más calidad y sostenibilidad. El pasado martes se publicó el proceso de selección de eventos susceptibles de ser patrocinados en 2026, a los que se destinarán 6,5 millones de euros, seis millones de euros para las entidades privadas y 500.000 euros para las públicas, procedentes de fondos propios una vez que ya no se recibe financiación europea para este fin.

«El apoyo a los eventos permite generar una mayor proyección y optimización de la marca Islas Canarias al consolidar la imagen de un destino que va más allá del sol y playa que ha logrado crear y mantener una atractiva agenda de actividades del máximo nivel, de la que se benefician tanto residentes como turistas», explicó la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.

Además, De León añade que con los patrocinios «logramos la sostenibilidad social y económica que priorizamos, pues casi todos los eventos están organizados por entidades privadas, por lo que apoyamos económicamente al sector, fomentamos la creación de empleo y distribuimos los beneficios entre las ocho islas».

Desde que comenzaron los patrocinios en 2021 hasta el mes de octubre de 2025, Turismo de Islas Canarias ha destinado 44,4 millones de euros a los actos organizados por entidades privadas, que sumados a los 220,3 millones de euros de los promotores han generado una inversión cercana a los 265 millones de euros para hacer realidad una variada y completa agenda de actividades.

·«La colaboración con el sector privado a la hora de ejecutar la estrategia de patrocinios es absoluta», aseguraba la consejera.

«La colaboración con el sector privado a la hora de ejecutar la estrategia de patrocinios es absoluta», asegura Jéssica de León

Esta estrecha colaboración se vio reflejada en la reunión que en días pasados mantuvo la consejera y el equipo de la empresa pública con promotores de eventos para abordar las novedades del proceso de selección del próximo año. Un encuentro que se produjo después de que en agosto se les hiciera llegar un cuestionario cuyo objetivo era, según explicó el director de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo, «conocer la percepción de una nutrida representación de entidades organizadoras sobre diversos aspectos del procedimiento, que nos permitió recoger propuestas de mejora con las que hemos logrado que la gestión de este proceso sea más eficiente, equitativa y ajustada a las necesidades reales del sector».

Desde 2021 y hasta octubre de este año, Turismo de Islas Canarias ha destinado 47,2 millones de euros a la celebración de eventos de interés turístico. En total, a lo largo de estos años se han presentado 1.726 solicitudes, de las que se han concedido 786 con un importe total de 289,2 millones de euros y de cuyo patrocinio se han beneficiado 566 entidades.

En cuanto a 2025, entre abril y octubre se han ejecutado patrocinios por valor de 9,5 millones de euros, de los que 8,9 millones han sido para eventos organizados por entidades privadas y casi 645.000 euros para actos de entidades públicas. A lo largo de estos siete meses se han presentado 192 solicitudes, de las que 125 han salido adelante.

Más retorno publicitario

Los eventos susceptibles de ser patrocinados en este nuevo proceso de selección deberán celebrarse del 16 de diciembre de 2025 al 15 de diciembre de 2026 y podrán tener carácter cultural, deportivo, de negocios, científico o académico, gastronómico y turístico, siempre que cumplan con el requisito de que favorezcan el mejor posicionamiento del destino en la mente del consumidor final.

El proceso de selección se realizará mediante concurrencia competitiva y la puntuación que obtengan los proyectos será determinante, pues el importe del patrocinio se otorgará según la valoración obtenida hasta el agotamiento de los fondos provistos. Turismo de Islas Canarias asumirá un porcentaje de financiación del acto que será del 15% como mínimo y del 30% como máximo y que no podrá superar los 100.000 euros. Además, se amplía el plazo para la justificación, que pasa de treinta a cuarenta días naturales excepto para los meses de noviembre y diciembre.

Otra de las principales novedades para 2026 es que se hará un mayor hincapié en que los eventos patrocinados generen un mayor impacto publicitario para el destino, con el fin de que refuercen la imagen y el posicionamiento de la marca Islas Canarias, elevando su reconocimiento público y favoreciendo la notoriedad de ésta.

Para medir el éxito de este retorno publicitario se utilizará de nuevo el ROI (Return on Investment o Retorno sobre la Inversión), que mide el retorno económico que se obtiene en comparación con lo invertido, considerando tanto los beneficios tangibles como intangibles. Para garantizar un mayor beneficio para la marca Islas Canarias, se exigirá un ROI mucho más elevado que en anteriores procesos, dado que anteriormente el 100% era el tope máximo y a partir de ahora será el mínimo obligatorio.

En el caso de los eventos que reciban hasta 50.000 euros de patrocinio, el ROI mínimo exigido será del 100%; en los que obtengan 60.000 euros, será del 125%; y, los que reciban 75.000 euros deberán tener un ROI del 150% y los que reciban el importe máximo, 100.000 euros, este deberá alcanzar el 175%.

Además, la sostenibilidad sigue siendo esencial para conseguir el patrocinio, para lo que «hemos simplificado y unido los criterios de sostenibilidad ambiental y social, así como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda Canaria 2030», aseguró Lorenzo. Tal y como se hacía hasta el momento, en todos los casos habrá que justificar la correcta aplicación de los criterios ambientales y cuando los eventos tengan un presupuesto igual o superior a los 375.000 euros, se requerirá la presentación de un informe técnico independiente en el que acredite la correcta implementación del Plan de Sostenibilidad Ambiental durante la ejecución del acto.

El plazo para optar a los patrocinios ya está abierto y las entidades interesadas deberán realizarlo de forma telemática a través de la nueva herramienta de gestión de expedientes electrónicos. Precisamente, este jueves se celebró una sesión de orientación online para explicar tanto el proceso como el nuevo gestor, en la que participaron noventa organizadores de eventos públicos y privados. Para realizar cualquier consulta se ha habilitado el correo electrónico patrocinioseventosturisticos@turismodecanarias.com.