El 62 % de españoles pagaría por usar IA generativa para planificar y gestionar sus viajes

El 62 % de los viajeros españoles estarían dispuestos a pagar por utilizar un asistente de inteligencia artificial (IA) para obtener información y gestionar sus viajes y un 17 % de ellos pagarían concretamente entre un 2,5 y un 5 % del coste total del viaje para beneficiarse de esos servicios.

Esta es una de las conclusiones de un estudio sobre la influencia de la tecnología en el sector de los viajes, presentado por Amadeus, que revela que España es uno de los mercados más receptivos a la IA generativa en el sector de los viajes, con un crecimiento de uso de más de 13 puntos porcentuales en un solo año (del 11 al 24 %).

Según explicó en una rueda de prensa el director general de Amadeus en España y Portugal, Christian Boutin, el 87 % de los viajeros que usaron herramientas de IA para planificar sus viajes obtuvieron resultados positivos, como ahorro de tiempo (36 %) y recomendaciones altamente personalizadas (30 %).

Sin embargo, casi tres de cada cinco viajeros (58 %) refirieron dificultades al utilizar la IA, como la necesidad de verificar las recomendaciones (28 %); problemas para que la IA comprenda sus preferencias (19 %) y sentirse abrumados por el exceso de opciones (18 %).

Seguimos recurriendo al factor humano

Pese al rápido avance de las tecnologías emergentes, los viajeros españoles siguen recurriendo al factor humano a la hora de planificar sus viajes y un 33 % de los encuestados consulta a familiares y amigos; un 33 %, a las agencias de viajes 'online'; un 26 %, a las redes sociales y un 21 % a las agencias de viajes físicas.

El estudio también revela que los viajeros españoles muestran un gran interés por las tecnologías emergentes en el ámbito de los viajes y se encuentran entre los más abiertos a tecnologías como la biometría, la IA generativa y el 'check-in' desde casa.

Así, el 64 % consideraría facturar su equipaje desde casa, y el 63 % está dispuesto a utilizar puertas biométricas en el aeropuerto.

El presidente de la asociación de agencias de viajes CEAV, Carlos Garrido, consideró que la biometría es «una revolución», que ayuda a simplificar, personalizar y mejorar los viajes y ha apostado por que se introduzca lo antes posible en la facturación en hoteles, ya que ayudaría a mejorar notablemente la experiencia del cliente.

Por su parte, el director comercial de Iberia y British Airways, Antonio Linares, se mostró también a favor del uso de la IA, sin olvidar el factor humano. Para él, la IA sería «una primera capa en la planificación de un viaje» y después entraría la agencia de viajes, que es la que tiene toda la información y le da al cliente lo que necesita.

Volviendo a la encuesta, la manera de gestionar las incidencias ocurridas en los viajes también es un claro factor de fidelización, con una comunicación proactiva y empática, que haga sentir al viajero que le escuchan y hacen todo lo posible por ayudar. Así, el 67 % de los viajeros estaría dispuesto a volver a reservar con un proveedor que ofrezca soluciones de forma proactiva.

El estudio, realizado por Opinium, recoge los datos aportados por 1.000 adultos españoles que viajan al extranjero por motivos de ocio o de negocios al menos una vez al año y forma parte de un informe global que abarca a 9.500 viajeros de siete mercados.

