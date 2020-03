El turismo se prepara para una Semana Santa infectada por el coronavirus

Las noticias sobre la Semana Santa empiezan este año antes de lo normal. Oficialmente comienza el 5 de abril, pero la crisis del coronavirus amenaza con infectar estas fechas que tanta importancia tienen para el sector turístico español. Aunque aún no hay nada decidido, tampoco descartado. La epidemia ha hecho que se cancelen eventos por primera vez de la talla del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona o el Carnaval de Venecia .

El Ministerio de Sanidad por ahora solo ha impuesto algunos partidos de fútbol a puerta cerrada, pero no descartan tener que cancelar eventos festivos o conciertos de gran aglomeración si la epidemia continúa propagándose en nuestro país. Algo que el turismo mira con temor ya que los ejemplos de otros países como China no son muy positivos para el sector: allí el turismo ha caído a niveles nunca antes vistos, la mayoría de compañías aéreas han cancelado sus conexiones con el país y sus habitantes no salen de sus fronteras.

En Japón, otro de los países afectados, las reservas turísticas de entrada o salida para marzo han caído un 34% y para abril un 50%, según la Asociación de Agentes de Viajes de Japón.

Y en España, aunque hoteleros, agencias de viajes y aerolíneas consultadas por este diario coinciden en señalar que todavía es pronto para evaluar los efectos de la crisis en un sector que el año pasado ingresó 13.100 millones de euros solo entre marzo y abril (6,4% más que en 2018, según datos del INE) con la visita de 12,8 millones de turistas extranjeros, son conscientes de que el impacto dependerá de la incidencia de la epidemia.

«No se han producido cancelaciones en masa hasta ahora, la gente esperará a último momento por la incertidumbre de la situación», explica a este periódico Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV). Aunque asegura que aún no hay cifras oficiales, de cara a Semana Santa estiman «normalidad» en todos los destinos excepto los vinculados a Asia y al norte de Italia, que han dado un «parón bastante grande». «Los españoles irán este año a capitales europeas y Latinoamérica, evitarán las zonas conflictivas».