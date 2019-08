El mejor espacio para celebrar todo tipo de eventos

La reforma de los 12.000 metros cuadrados del parque de atracciones del sur de la isla ha recuperado el protagonismo de este tipo de eventos, creando cuatro salas de karaoke tematizadas, que permite celebrar la llegada de un nuevo año en ambientes cuidados al detalle que recrean un escenario tropical, una karaoke pool, una sala rock and roll y una de estilo urbano con capacidad para 20 personas.

La reforma ha añadido varias salas, ha ampliado el horario y el aforo para fiestas de adultos y niños.

Además, con esta renovación de las instalaciones y tal y como ha señalado el encargado de cumpleaños, escape room y karaoke, Daniel Pérez, el «abanico es mucho más grande», ya que se ha ampliado también el playground infantil «más variado, nuevo y con más aforo», de hasta unos 170 niños y niñas.

Gracias a esta variedad de opciones, el Holiday World puede organizar fiestas para niños de un amplio rango de edad, desde los 3 a los 11 años, o incluso mayores en zonas como la bolera y el escape room. Esta última es una de las novedades que ha incluido el centro de ocio de Maspalomas, con cuatro experiencias diferenciadas. «El perro de Baskerville con temática de terror, la sala rock and roll de investigación, The greatest show on heart con un juego de intriga, y el viaje alrededor del mundo en 80 días, inspiran el juego y la decoración de las salas» ha explicado Pérez, que están orientadas a niños y niñas desde los nueve años.

Con tartas tematizadas para niños y adultos, animación, monitores especializados, comida y bebida, y la posibilidad de celebrar todo tipo de fiestas en una sala multidisciplinar, el Holiday World suma en capacidad y en calidad, abriéndose también a cenas de empresa, aniversarios o incluso comuniones, entre otras celebraciones.

«Siempre ha sido uno de los puntos fuertes del parque y con mucha demanda» ha indicado Pérez, y es que «son miles los niños y niñas que disfrutan de las fiestas del Holiday World» que ahora «también podrán organizarse en horario de mañana, algo que nos pedían desde hace años» y que permite «pasar todo el día en el parque con sus actividades».