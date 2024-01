«La diversificación de mercados nos aporta estabilidad y resiliencia, con pocas plazas sin ocupar en Gran Canaria»

–¿En qué situación se encuentra el destino insular?

–Acabamos de cerrar una temporada que consolida nuestra recuperación. A falta de recibir los datos definitivos, se espera acabar en torno a los 4,5 millones de clientes, lo cual sería el segundo año más productivo, tras 2017, que es cuando recibimos clientes de la Primavera Árabe. En cuanto al nacional, estamos en 494.811 turistas, contabilizando entre enero y noviembre, y acabaremos cerca de los 550.000 con la suma de diciembre. Y todo lo que sea estar por encima de 500.000 es positivo. Para nosotros, el cero de la pandemia está ya en el pasado. Estamos en el segundo mejor año en cuanto al volumen y el mejor en facturación.

–¿Y en cuanto al mercado nacional?

–Pues hemos superado nuestra cifra de pasajeros. A falta de contabilizar el mes de diciembre, que fue bueno, con lo que apunta a que estaremos un 1,5% por encima de 2022, sin contar aún con los cruceristas. Si hacemos un balance, vemos que la temporada ha sido una de las más productivas de la historia y buena parte de este éxito viene por la diversificación de mercados que hemos realizado, además de la conectividad y la facturación, lo cual nos convierte en un destino más resiliente y nos aporta estabilidad ante posibles carencias de algún mercado concreto. Lo hemos visto estos últimos años, en los que hemos tenido problemas con alemanes y nórdicos; y no hemos dejado de crecer. La clave está en que las plazas que dejan de ocupar unos no se quedan vacías, ni en los aviones ni en los hoteles, sino que las ocupan turistas de otras latitudes y el sector no sólo no se resiente sino que gana en estabilidad al reducir la dependencia de nacionalidades concretas. El ejemplo más notorio está en el mercado francés que ha crecido un 63,6% respecto a 2019, con 38,500 clientes más al año. Hay otros que están en máximos históricos. En total, crecemos en 15 mercados, de 18 contabilizados, respecto a 2022. Además, tenemos un incremento del 12% en el número de pasajeros respecto a 2022 y un 5% más que en 2019.

–Por lo tanto, ¿hay más pasajeros?

–Sí. Esto representa un incremento del 15% contabilizando sólo a pasajeros con origen en la Península. La comparativa con 2022 también es positiva en cuanto al número de pasajeros, con 12,1%, sumando Canarias y Baleares. Son datos algo extraños pero entendemos que hay más extranjeros que viajan a Gran Canaria por la vía peninsular. Por lo tanto, la plaza no se queda vacía, que es lo importante. También hemos aumentado de manera notable la facturación. El gasto total por persona del cliente nacional, respecto al 2019, ha aumentado un 15% respecto al 2019 y un 27% en cuanto al alojamiento.

–¿Y la conectividad?

–Nunca antes hemos tenido tantas posibilidades a la hora de volar de manera directa a Gran Canaria. Tenemos conexiones con 153 aeropuertos de 25 países. En el mejor momento, en 2018, eran 148. Buena parte del mérito hay que apuntárselo a Binter. En cuanto a la Península y Baleares, tenemos 30 aeropuertos con 229 vuelos programados a la semana por parte de 14 aerolíneas. Son datos históricos.

–¿Preocupa el aumento de los precios?

–No necesariamente, puesto que nuestro destino ha realizado un incremento moderado. Es cierto que afecta tanto la inflación como la situación económica, pero a grandes rasgos lo que percibimos es que el cliente nacional tiene en verano más alternativas a menor coste dentro del territorio peninsular, eludiendo el avión, con destinos del turismo rural, de playa, y a menos distancia. Vemos que el cliente nacional está apostando más por otras ofertas en verano. Por eso, vamos a realizar un esfuerzo especial con una campaña específica y potente, que estamos terminando de definir, para hacernos más atractivos e intentar que esas plazas de verano sean ocupadas por clientes españoles. Mientras, en invierno somos nosotros los que estamos llenos. También ha crecido el volumen de nacionales que se alojan en casa de amigos y familiares. Aun así estamos creciendo.

–¿Preocupa la situación del mercado nacional para el próximo ejercicio?

–Nos preocupa de manera relativa. Nuestra apuesta va dirigida a mejorar la calidad del destino y la calidad del cliente, que se halla en un gasto más elevado, una mayor facturación y rendimiento económico y que todo esto se pueda repartir mejor por toda la isla. No buscamos al cliente que no quiera salir del hotel, sino uno que nos conozca, que se interese, que compre y gaste en gastronomía, en servicios, en producto local y genere economía. Tenemos unos números más que aceptables en este sentido. El segundo mejor de la historia, con probabilidad. Además, no estamos tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Y esto se ve en los productos nuevos, que buscan una subida en la calidad del cliente y de su gasto, y se ajustan a los criterios de lo que entendemos desde el Cabildo como valores sociales y de ecoisla. Vamos a ver cómo se desarrolla el 2024. En principio, las previsiones son buenas ya que tenemos un nuevo aumento en plazas. Entre enero y marzo de 2024 hay 545.115 plazas programadas, un 17,01% más que en 2023. Para el verano, entre abril-septiembre, tenemos 1.186.830 plazas, un 17,81% más.