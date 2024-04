En diez años llegan 4 millones de turistas más y el ratio se sitúa en 1 por cada 5,3 residentes

En plena polémica sobre el negocio turístico en Canarias, parece pertinente analizar en profundidad los hechos que han llevado a la sociedad canaria al momento de malestar que vive en la actualidad. En el año 2023 Canarias recibió 16,2 millones de turistas, cuatro millones más que hace una década. Unos datos que han llevado a una buena porción de la sociedad a plantear si Canarias sufre una masificación turística.

Este sustancial aumento de turistas en la última década se ha producido pese a un descenso de la oferta alojativa tradicional de las islas. En los últimos diez años se han perdido 64.762 plazas de hoteles y apartamentos. En concreto es el sector extrahotelero el que asume toda la pérdida de camas turísticas, con un descenso que supera las 80.500 plazas, de las cuales más de 61.000 se dan en las islas orientales. Por el contrario, las plazas hoteleras pasan de 241.052 a 256.793, un ligero aumento de 15.000 camas. El vacacional es el que ha cubierto el hueco, con las 225.000 plazas que se contabilizan actualmente.

Sin contar los pisos turísticos, el número medio de visitantes que recibe Canarias cada día es de 262.224, lo que supone un 10% respecto al total de la población, esto es, hay un turista en hotel o apartamento por cada diez residentes. Incluyendo las plazas vacacionales, las cifras aumentan y se estima que hay 420.000 turistas cada día en las islas, el 16% sobre la población residente: 1 por cada 5,3.

El dato a tener en cuenta es que estos 420.000 no es una cifra que se haya disparado en los últimos años, puesto que ya en 2017 -año del último récord turístico- se sobrepasaron los 401.000, según los datos de Frontur e Istac.

Para el economista y experto en el sector turístico Antonio Garzón, la realidad es que estos números no reflejan toda la historia cuando se plantea el concepto de masificación turística, ya que no se trata de que Canarias tenga «demasiados turistas» sino de «la ausencia de gestión de ese flujo de turistas» que ha derivado en una «incapacidad de crear una narrativa que transmita a la sociedad la importancia del turismo para la región, generando de forma directa, indirecta y derivada el 90% del empleo del territorio».

El descontento social no deriva del turismo sino de sus efectos negativos como la saturación del tráfico y los elevados precios y escasez de viviendas en alquiler

Según Garzón, el enfoque que se le está dando a la manifestación del próximo 20 de abril no es el correcto, ya que el descontento social no deriva del turismo sino de sus efectos negativos, como la saturación del tráfico y los elevados precios y escasez de viviendas en alquiler, que nacen como consecuencia de no haber gestionado correctamente el crecimiento turístico y la variable poblacional en ninguna de sus dimensiones, como sucede en el caso del alquiler vacacional.

Para Garzón, los convocantes de estas protestas están «equivocadamente» proyectando esta narrativa sobre el turismo, pudiendo provocar «un daño tremendo» que impacte en una pérdida de grandes cantidades de dinero, todo mientras defiende que «no existe», salvo en episodios muy aislados, esa turismofobia.

Una carga bien distribuida

Para poner la veracidad de esta idea en perspectiva, Turismo de Canarias defiende que en las islas «estamos lejos de los índices de otros destinos similares competidores del entorno mediterráneo y mucho más lejos de destinos urbanos que sufren aún más esa realidad».

Para fundamentar esta hipótesis, Turismo realiza un análisis comparativo con otra región con la que Canarias comparte similitudes en su modelo turístico, Baleares, que el año pasado recibió medio millón más de visitantes pese a contar con 2.500 kilómetros cuadrados menos de superficie.

Otra razón que argumentan para explicar que no existe masificación es que la llegada de turistas a las islas se distribuye de manera homogénea a lo largo del año y en ninguno de los meses se supera el 10% del total anual, algo que no sucede en Baleares, que entre los meses de abril y octubre concentra el 93% de sus visitantes y el 32% en los dos meses centrales del verano, julio y agosto.

Una gestión inexistente

A los problemas por la falta de alquiler, la congestión del tráfico y el mal estado de las carreteras, Garzón suma la insuficiente depuración de las aguas que se vierten al mar. «Son muchísimas las depuradoras que no están depurando al porcentaje correcto. Estamos siendo sancionados por Europa y cada vez hay más playas que cierran por contaminación». A su juicio, es primordial que se empiece a actuar inmediatamente sobre las aguas residuales, ya que existe una partida destinada en cada factura del agua a su tratado. «Es algo que no se ejecuta porque no produce votos. Es lamentable y todo parte de que no ha habido gestión», subraya.

Sobre la posible asistencia de los diversos partidos políticos a la manifestación, opinó que estos se estarían manifestando contra ellos mismos al ser precisamente los que «no han gestionado en todos estos años que llevan a cargo de Canarias». Garzón también puntualizó que todo nace de una falta de gestión acumulada y que afortunadamente, ya está empezando a haber gestión estratégica por parte de la actual Consejería de Turismo, que es la primera que ha planteado una ley para regular la actividad del alquiler vacacional. Igualmente, consideró que la anterior dirigente del área, Yaiza Castilla también tuvo un desempeño «excelente», con el único 'pero' de no haber tenido tiempo para fomentar el largo plazo.