Una cita con un amplio catálogo de apuestas sectoriales

Como cada año en Fitur tendrán un papel destacado los aspectos referidos a la innovación, la tecnología y la transformación digital, así como los temas relacionados con el desarrollo sostenible y la accesibilidad, y se ofrecerá un completo recorrido por todos los segmentos especializados y modalidades de turismo que dinamizan el mercado.

En este sentido volverán a estar representados todos los verticales en las distintas secciones, espacios y foros de esta edición, en la que será novedad Fitur Cruises, que en esta primera edición se celebrará solo en la jornada del sábado y presentará el turismo de cruceros, sus retos, oportunidades y nuevas experiencias al público de Fitur en colaboración con el magazine 'online' especializado 'CruceroAdicto.com'.

Fiturtechy volverá a sorprender por su capacidad de innovación. Dedicada a la difusión del conocimiento y la innovación ,este año brindará , organizado en colaboración con el instituto Tecnológico Hotelero (ITH), una visión innovadora en una coyuntura de cambio para el sector turístico, a través de sus cuatro foros sobre negocios, destino, sostenibilidad y tendencias de futuro.

Fitur Mice, será nuevamente una gran oportunidad en el marco de Fitur para poner en contacto a la oferta Mice con sus potenciales clientes en corporaciones, asociaciones, empresas de incentivos, empresas de Business Travel y organizadores de eventos y congresos

Fitur Screen, coorganizado con Spain Film Commission, difundirá en este espacio destinado a conectar las industrias del turismo y del cine, el conocimiento sobre el turismo cinematográfico, promoviendo el intercambio comercial entre los diferentes actores del ecosistema y formulando propuestas de futuro para el desarrollo de este sector.

Fitur Talent, que en esta ocasión analizará la situación y la gestión del talento en las organizaciones y empresas en dos años sin precedentes, marcados por la parálisis causada por la covid-19 y la necesaria reactivación. La fuga de talento del sector, el talento «Silver», las nuevas estrategias de motivación y retribución de los empleados serán algunos de los temas que abordará este foro.

Fitur Woman, organizada con la colaboración de Women Leading Tourism (WLT), ofrecerá un punto de encuentro para la concienciación, el debate y diálogo que contribuya a impulsar el papel de la mujer en esta industria en clave de liderazgo y sostenibilidad.

Turismo idiomático

Otro de los eventos en el marco de la feria es Fitur Lingua, centrado en el turismo idiomático, un segmento con gran potencial de crecimiento, y importante en el caso de España pero también de otros destinos que atraen visitantes para el aprendizaje de su idioma

Travel Technology concentrará otra buena parte de la oferta tecnológica especializada al servicio de la empresa turística, con las últimas soluciones, desarrollos y herramientas que marcarán las nuevas tendencias de futuro

Por su parte, el Observatorio Fitur Next dedicado a promover buenas prácticas turísticas en clave de sostenibilidad, y que este año analiza la contribución del turismo a una sociedad accesible, presentará las iniciativas TUR4all, Albastar y Cocemfe, galardonadas en las tres categorías impulsadas en esta edición: nuevas tecnologías en pos del turismo accesible, servicios turísticos y oferta complementaria inclusiva y gestión y promoción de la accesibilidad en el sector, respectivamente. Además, ofrecerá un programa de presentaciones con la participación de expertos en la accesibilidad y la inclusión en el turismo.

La sostenibilidad tiene su premio

No faltarán los premios y reconocimientos con los que la Ifema Madrid, Fitur y diversas entidades quieren destacar el esfuerzo para el desarrollo de la actividad turística en diferentes ámbitos. Entre ellos, y por segunda vez, Fitur, otorgará el Premio Stand Sostenible, organizado con la colaboración del Instituto de Turismo Responsable, ITR, con el fin de subrayar el esfuerzo de las empresas expositoras por hacer que su presencia en Fitur sea respetuosa con el medio ambiente y el cambio climático, contribuya a favorecer aspectos sociales y culturales, así como de referencia a cuestiones de gobernanza y economía. Además, la 23ª edición del Premio Tribuna Fitur-Jorge Vila Fradera, convocado en colaboración con la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT), tiene el objetivo de mejorar la competitividad desde el conocimiento, y premiará un trabajo de investigación en materia de turismo para difundirlo entre el mundo académico. Ambos premios se fallarán durante la celebración de Fitur.

A ellos se suma el Concurso de Turismo AireLibre, organizado por Fitur y la revista 'AireLibre', para potenciar el desarrollo y la comercialización de la industria turística y proyectar los productos turísticos de mayor calidad en el marco del turismo activo; 'The Chatbots Tourism Awards 2021' organizados por Segittur en el marco de Fitur Know How & Export, para la búsqueda de las mejores soluciones de chatbots/voiceapps y tecnología conversacional, nacionales e internacionales, integradas por destinos y compañías del sector turístico para mejorar la experiencia del viajero, y los 'AMT Smart Destinations Awards' del Instituto Tecnológico Hotelero, ITH, que premiarán, en el contexto de Fiturtechy, las mejores soluciones y herramientas tecnológicas nacionales que faciliten a los destinos turísticos acometer los retos de la puesta en marcha y el desarrollo de un destino turístico inteligente.