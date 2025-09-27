La capital grancanaria celebra el Día Mundial del Turismo reivindicando el valor de los mercados

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:29 Comenta Compartir

La capital grancanaria se sumó a la celebración del Día Mundial del Turismo, promovida por Naciones Unidas, cada 27 de septiembre, con dos jornadas previas de actividades que ponen el foco de atención en el valor cultural, histórico y social de los mercados de abasto de la capital. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de Turismo LPA, la empresa concesionaria de los puntos y oficinas de información turística de la ciudad, City Expert, y el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMEF), con el PFAE de Garantía Juvenil Descubre LPGC, invitaron a conocer los mercados con recorridos guiados en español e inglés.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento, Pedro Quevedo, apuntó que esta jornada que se celebra en 2025 con el lema 'Turismo y transformación sostenible' «debe servir para reivindicar una estrategia continuada que tenga como objetivo el mejor conocimiento y la defensa de aquellos elementos que marcan nuestro carácter y nuestra identidad. Los mercados municipales son espacios de encuentro y convivencia, de fomento de la economía local y de la promoción de la sostenibilidad ambiental a través de la producción kilómetro cero».

El concejal, que acompañó en el Mercado Central una de las visitas que se desarrollan estos días, insistió en que «el interés del grupo de gobierno se basa en reforzar la idea de la existencia de una identidad local fuerte y compartida. Efectivamente, la singularidad de una sociedad como la nuestra no debe ser incompatible con la oferta turística que promovemos».

Durante el recorrido los visitantes han podido conocer la historia de los mercados y los barrios donde están ubicados, así como su arquitectura, los productos y los diferentes puestos. Además, han compartido con los titulares de los puntos de venta y han participado en degustaciones de productos.