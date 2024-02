Canarias y sus hoteles de lujo lideraron la inversión hotelera a nivel nacional en 2023

Canarias sigue consolidando su recuperación turística. A los buenos datos de ocupación en los complejos hoteleros y extrahoteleros y los 14 millones de visitantes extranjeros por vía aérea se suma un incremento de la inversión hotelera del 571% con respecto a 2022.

En 2023, Canarias fue la indiscutible protagonista de la inversión hotelera a nivel nacional, registrando 39 operaciones por un valor total de 1.175 millones de euros, el equivalente al 28% de lo invertido durante el año, que en números absolutos fue de 4.248 milones de euros.

Tras un 2022 muy pobre respecto a la inversión hotelera, en 2023 las islas volvieron a acercarse al nivel de 2018, año récord con una inversión de 1.684 millones. Desde ese año, no se había conseguido alcanzar la marca de los 650 millones de inversión, por lo que 2023 se puede consider un año muy positivo para el sector turístico isleño, tal y como demuestra el estudio elaborado por la consultora inmobiliaria, Colliers.

Analizando la inversión hotelera por categorías, en el archipiélago destaca un particular enfoque hacia los hoteles de lujo. Los hoteles 4 y 5 estrellas acumularon un volumen total de 1.064 millones de euros, representando el 75% y el 15% de la inversión, respectivamente. Desde Colliers, señalan la notable influencia de la participación estratégica del Fondo de Reservas Internacionales de Singapur (GIC) en Hotel Investment (HI) Partners. Este último, posee un porfolio que abarca, en su mayoría, hoteles reposicionados de lujo, entre ellos, propiedades emblemáticas como el Hotel The Ritz-Carlton Abama en el sur de Tenerife o el Hotel Secrets Bahía Real Resort & Spa en Corralejo.

Además, cabe señalar la operación de GuideBridge sobre la cartera de Beatriz Hoteles, que incluía dos hoteles en Costa Teguise y Puerto del Carmen; el Meliá y el Innside Fuerteventura, incluidos en el proyecto conjunto entre Banca March y Meliá o el Be Live Experience La Niña adquirido por Stoneweg en Costa Adeje.

Operaciones de cartera

Tal y como sucedió en el plano nacional, las operaciones de cartera acapararon la gran mayoría del negocio (93%). De hecho, solo se cerraron cuatro transacciones de activos individuales, por un valor de 81 millones de euros, entre las que destacan la compra del Aldiana Fuerteventura por parte de DER Touristik y la adjudicación definitiva del Hotel Las Águilas (Tenerife) por Apollo, operado desde ya hace más de un año por el operador ADH Hotels & Resorts.

A pesar de las desafiantes condiciones macroeconómicas del pasado año y el incremento de los tipos de interés hasta el nivel más alto de los últimos veinte años, los precios medios por habitación de los hoteles transaccionados en los archipiélagos se han mantuvieron en 188.500 euros.

Capital extranjero

Al igual que ocurrió a nivel nacional, donde los inversores de origen internacional realizaron operaciones por el 75% del total invertido, en Canarias el capital extranjero acaparó más del 82% de la inversión, con gran peso de las operaciones de cartera. Si únicamente consideráramos las operaciones de activos individuales, la participación de los inversores internacionales disminuiría a un 52%, otorgando un mayor protagonismo a los inversores y cadenas hoteleras nacionales.

En 2023 se registró una temporada turística récord, con mejoras notables en el rendimiento de diversos destinos nacionales, destacando especialmente las áreas vacacionales y las ciudades que compaginan el turismo de ocio y negocios. A pesar de la actual coyuntura económica, las perspectivas turísticas a corto plazo siguen siendo muy positivas. Los consumidores muestran una clara preferencia de gasto en viajes y experiencias. Además, el sólido desempeño de la temporada invernal en Canarias refuerzan el optimismo por el nuevo año.