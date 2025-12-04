Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de La Aldea de San Nicolás en Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

Canarias, el destino nacional que eligen los españoles estas navidades

Junto a Madrid suman más de 3.000 búsquedas para viajar esta Navidad, convirtiéndose en los viajes más deseados

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:23

Comenta

Los residentes en España ultiman ya sus vacaciones para esta Navidad y el interés por los destinos muestra una clara tendencia: los viajes internacionales superan con creces a los nacionales. Solo en noviembre se registraron más de 18.000 búsquedas en Google sobre destinos fuera del país, con Alsacia y Laponia a la cabeza, superando las 5.000. En cambio, los destinos nacionales —liderados por Madrid y Canarias— reunieron algo más de 10.000 búsquedas. Tailandia y Nueva York también destacan entre las opciones internacionales, con más de 3.000 búsquedas en conjunto.

La agencia de marketing digital Tortoise Walk ha realizado un estudio sobre las tendencias de viaje de los españoles para esta Navidad. El informe muestra también un creciente interés por destinos como Egipto o por despedir el año en alguna isla del Caribe, que juntos acumulan casi 2.000 búsquedas solo en noviembre. Esta cifra los sitúa al nivel del interés registrado por pasar las Navidades en Madrid o en Nueva York.

Aunque los españoles muestran una marcada preferencia por los viajes internacionales, búsquedas como «dónde viajar en Navidad por España» siguen siendo muy frecuentes y representan el 20% del total analizado en el estudio. Esto sugiere que, pese a no identificar ningún destino nacional tan navideño como Alsacia, existe un fuerte interés por descubrir opciones dentro del país.

Destinos clásicos como Londres o París continúan presentes en la lista de deseos de los viajeros españoles, aunque con menos fuerza que en años anteriores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  2. 2 El presunto pederasta Kenneth V. V. ingresa en Juan Grande protegido y con protocolo antisuicidio
  3. 3 Un pequeño municipio de 1.000 habitantes duplica los vecinos extranjeros y se sitúa a la cabeza de Canarias
  4. 4 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  5. 5 Instalan una pasarela elevada de 75 metros sin avisar en Las Palmas de Gran Canaria por Navidad
  6. 6 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  7. 7 Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre
  8. 8 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  9. 9 El actor británico Jude Law rueda en Gran Canaria
  10. 10 La calima viene para quedarse: la Aemet advierte sobre el puente de diciembre en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Canarias, el destino nacional que eligen los españoles estas navidades

Canarias, el destino nacional que eligen los españoles estas navidades