Buenos números del turismo rural a pesar de los estragos del fuego En verano, las comunidades autónomas más demandadas fueron Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Asturias y Castilla-La Mancha, con Cataluña como líder en ocupación de plazas disponibles (72 %)

EFE Madrid Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:30 Comenta Compartir

El turismo rural llegó al fin de su temporada estival, con agosto como uno de los meses más fuertes a pesar de la 'espantada' en algunas zonas por la ola de incendios; todos los operadores cifran, no obstante, la ocupación nacional por encima del 60 %.

Las olas de calor y la de incendios marcaron sin duda este año el sector del turismo rural, que sin embargodemostró su resiliencia y mantuvo ocupados al menos seis de cada diez alojamientos al completo en algún momento entre junio y agosto.

La plataforma de reservas de Escapadarural calculó su media de ocupación nacional para los tres meses verano - junio, julio y agosto- en un 60 %, pese a la ola de incendios que afectó a varias zonas rurales, para septiembre se sitúa en torno al 50 %.

El portal explica que a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de viajes marcados por el clima o las opciones de ocio, el turismo rural «no termina con el verano», se debe en parte, «a la variedad y riqueza de experiencias que puede ofrecer un mismo destino en diferentes épocas del año».

En verano, las comunidades autónomas más demandadas fueron Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Asturias y Castilla-La Mancha, con Cataluña como líder en ocupación de plazas disponibles con un 72 %, seguida de Murcia al 71 %, Madrid al 70 %, Asturias al 65 % y Navarra al 62 %

Por provincias, las más demandadas por los turistas fueron Asturias, Girona, Cantabria, Barcelona, Huesca y Ávila en el otras, que mostó un «equilibrio entre destino tradicionales de montaña y naturaleza», según Escapadarural.

Por su parte, la plataforma Booking.com, que cuenta con más de 5.000 casas rurales, analizó los alojamientos alternativos, en el que incluyen los rurales, y notó un auge en general con un incremento interanual del 10 % en búsquedas en comparación con el verano pasado.

Ampliar JUAN CARLOS ALONSO

Apoyo a las zonas afectadas

La Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) perdió a los viajeros que sigan acudiendo a las zonas que fueron afectadas por los incendios, «para seguir colaborando con ellos y que poco a poco puedan salir adelante».

El presidente de Asetur, Pedro Carreño, explicó que pese a esta tragedia, el sector alcanzó el 87 % de ocupación media para los meses de verano, según sus cálculos. Para septiembre estima una baja o y se encuentra en torno al 70 % de reservas, con un turista mayoritariamente extranjero.

Para Carreño, estas cifras demuestran que el turismo rural es una de las mejores opciones para el turista nacional, especialmente para la familia, porque tiene la oportunidad de todo el contexto rural desde el paisaje, hasta la gastronomía.

Por otro lado, la Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural) cifró su ocupación media nacional para los meses de verano en un 70 % y septiembre con registros en torno al 60 % para la primera semana del mes.

Su presidente, Francisco Parra, destacó que los incendios «han espantado al turismo en determinadas regiones afectadas que estaban al completo en esos periodos».

Por comunidades autónomas, Asturias, País Vasco, Cantabria, Navarra y Castilla y León lideraron la ocupación durante los tres meses de verano, y zonas como Pirineos y las regiones del norte de España. El turismo rural cierra una etapa de calor y humo en algunas zonas, con un mes de septiembre que aún genera gran interés para los viajeros en espera de los próximos puentes nacionales.